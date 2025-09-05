Daniella Navarro habló sobre su vida como esposa a casi un año de su matrimonio

Daniella Navarro se casó por el civil con Jorge Campillo el 11 de noviembre de 2024 en Miami y, a casi un año de haber formalizado su relación sentimental, aprovechó para ofrecer detalles de cómo es su vida ahora como esposa. Fue durante una conversación con People en Español donde se sinceró sobre todas las facetas que enfrenta, destacando que muchas veces sus días se complican.

“¡Un maratón con corazón! Soy mamá, actriz, esposa, amiga y mujer. Corro, me organizo, a veces me enredo, pero siempre con una sonrisa -o con el realismo de cualquier ser humano estresado, ja, ja, ja-, pero siempre agradecida con Dios”, mencionó.

La actriz de raíces venezolanas explicó que esta nueva etapa la ha hecho entender que el amor es como una planta que diariamente hay que regar para que se mantenga viva la llama. Parte del proceso es entender la manera en que debe ser más tolerante y, en muchas ocasiones, ver la parte chistosa de aquellos momentos donde ellos, como pareja, no fluyen.

“A entender que el amor se construye todos los días. Aprendí a escuchar más, a tener paciencia (aunque no le pregunten a mi esposo, ja, ja, ja) y a reírme de las diferencias. Eso me ha hecho crecer como mujer, madre y pareja. Estar con un hombre como mi esposo me ha hecho crecer como ser humano. No solo porque esté enamorada, sino porque él es un rey”, explicó.

Sobre su carrera profesional, le consultaron si ya tiene planes a futuro luego de haber participado en “Velvet: El imperio”, una telenovela de Telemundo, y por el momento, no. Además, explicó que ese proyecto le restó demasiado tiempo y no pudo estar con sus parientes todo el tiempo que ella deseaba, dado que su trabajo no se lo permitía. Navarro no siente presiones y espera que la llamen sin tensiones.

“Estoy disfrutando mucho el presente. Creo que lo mejor llega cuando debe llegar. Por ahora, agradezco cada oportunidad y sé que vendrán sorpresas lindas. Aunque Velvet fue un proyecto hermoso, también fue agotador. Quiero dedicar más tiempo a mi familia. He pasado mi vida entera trabajando en lo que amo, pero ahora todo es más equilibrado y sin estrés”, finalizó diciendo durante la entrevista con People en Español.

