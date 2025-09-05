Sebastián Rulli desmiente que sufrió lesión en el codo: ‘Es exagerado’

El actor mexicano Sebastián Rulli ha salido al paso de los rumores sobre una reciente lesión, un tema que generó revuelo en las redes sociales.

En una entrevista con el programa de televisión El Gordo y la Flaca, el artista aclaró que la historia que circuló acerca de un presunto golpe que se había dado en un codo es, en realidad, una exageración que se sacó de contexto.

“Es exagerado, estaba haciéndome una fisioterapia por los músculos que duelen por el ejercicio, no era nada grave”, indicó el actor, quien habló desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Explicó que la información provino de un chat privado y que le sorprendió verla publicada. “Lo puse en un chat privado, no sé cómo sacan las cosas de contexto. Estoy bien”, afirmó, buscando tranquilizar a sus seguidores.

La conductora del programa, Lili Estefan, respaldó su versión, asegurando que el actor luce “espectacular” a los casi 50 años, lo que disipó por completo las especulaciones sobre su estado de salud.

Sebastián Rulli habla de sus próxima novela y nominación en Premios Juventud

La conversación con el show de entretenimiento también sirvió para hablar de las dos nominaciones que tiene en Premios Juventud, una de ellas junto a su novia Angelique Boyer. “Esperemos que nos vaya bien”, comentó.

Además, afirmó que espera que al público le haya gustado esta nominación y voten por ellos para elegirlos como ganadores.

Acerca de sus próximos proyectos, afirmó que está grabando una nueva novela. “Ya queda nada, a pocos días de irnos a vivir a San Luis de Potosí”, informó a El Gordo y la Flaca.

La novela tendrá una trama intensa, pues una madre y su hija se enamorarán de él. “Va a dar mucho de qué hablar, está muy bien, los capítulos que hemos leído están muy padres y me emociona mucho el proyecto”.

