Sinner se cita con Alcaraz en la final del US Open a la que asistirá Trump

QUEENS, NY – Donald Trump verá el domingo la final del US Open esperada por todos. Jannik Sinner cumplió los pronósticos y superó a Félix Auger-Aliassime por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 para citarse con Carlos Alcaraz, un choque que ya se está convirtiendo en un clásico.

Son los dos mejores tenistas del mundo, a una distancia sideral del resto. Alcaraz alcanzó la final sin ceder un set y pasando por encima de Novak Djokovic. Sinner jugará su quinta final de Grand Slam consecutiva, todas desde la que ganó en Nueva York hace un año.

Será la primera vez en la era Open que dos tenistas se enfrentan en tres finales de Grand Slam en un mismo año. Las tres últimas: Roland Garros, Wimbledon y ahora el US Open. El ganador saldrá de Nueva York como número 1 del mundo.

“El domingo será una final increíble”, dijo Sinner sobre la pista nada más terminar el partido. “Nuestra rivalidad empezó aquí jugando un partido increíble [en 2022, ganó Alcaraz], pero ahora somos dos tenistas diferentes”.

Sinner ha ganado sus últimos 27 partidos en pista dura en torneos de Grand Slam, empatando con Djokovic en la segunda racha más larga de la historia sobre esta superficie, aunque aún lejos de las 40 victorias consecutivas de Roger Federer entre 2005 y 2008.

Con esta victoria, la número 300 de su carrera profesional, se ha convertido a sus 24 años en el tenista más joven de la era Open en alcanzar la final de los cuatro “grandes” en un mismo año. Solo Rod Laver, Roger Federer y Djokovic lo habían logrado antes.

Auger-Aliassime exigió a Sinner

La semifinal entre el italiano y el canadiense no fue el paseo que muchos esperaban. En su segunda semifinal en Nueva York, el nacido en Montreal demostró por qué se había metido entre los cuatro mejores del torneo siendo cabeza de serie número 25.

Sinner rompió a la primera oportunidad y dominó el primer set sin ceder una sola bola de break. Pero aunque parecía que el partido se resolvería pronto, Auger-Aliassime tenía otros planes.

El canadiense jugó una segunda manga impecable, dominando desde su saque (5 aces, 76% de primeros) y aprovechando la debilidad de Sinner (sólo 45% de primeros saques) para lograr un break e igualar el marcador.

Felix is feeling it!



He'll serve to try to take the second set. pic.twitter.com/fYvKKqxCRQ — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

En el quinto juego del tercer set, con 2-2, Sinner salió de un 15-30 con tres aces, los dos primeros de segundo saque. A partir de entonces mejoró considerablemente para llevarse el parcial con facilidad.

En el cuarto set, Auger-Aliassime volvió a tener sus opciones, pero después de dejar escapar cinco bolas de break, perdió su saque en el quinto juego. Suficiente ventaja para un Sinner que no jugó su mejor partido, pero que partirá el domingo como favorito para repetir título en Nueva York, algo que nadie ha logrado desde Roger Federer, que ganó cinco seguidos entre 2004 y 2008.

Somehow. Some way.



Jannik Sinner saves break point by *that much* pic.twitter.com/20VNebgssL — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

