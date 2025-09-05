Sudáfrica busca traer de vuelta la Fórmula 1 en 2027 con el Gran Premio de Kyalami

El Gobierno de Sudáfrica aprobó este viernes la propuesta para que el país albergue un Gran Premio de Fórmula 1 durante tres años consecutivos a partir de 2027, lo que marcaría el regreso de la categoría a territorio africano por primera vez desde 1993.

La ministra de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, confirmó que la iniciativa cuenta con respaldo financiero del sector privado y destacó sus beneficios: “La candidatura contribuirá a la creación de empleo y al desarrollo económico del país”.

El plan fue impulsado por el Ministerio de Deportes y contempla que la carrera se dispute en el autódromo de Kyalami, en la provincia de Gauteng, que ya fue sede del GP en el pasado. El circuito recibió en junio la aprobación de la FIA a sus propuestas de rediseño para alcanzar la homologación de nivel 1, requisito indispensable para acoger una prueba oficial de F1.

De concretarse, sería el regreso de la Fórmula 1 a África tras más de tres décadas de ausencia. El último Gran Premio de Sudáfrica se disputó en 1993, poniendo fin a una historia iniciada en 1934 con 33 ediciones que fue interrumpida en varias ocasiones por el régimen del apartheid.

Sudáfrica compite directamente con Ruanda, que también anunció su intención de organizar un Gran Premio. No obstante, mientras Sudáfrica ya dispone de un circuito habilitado, Ruanda debería construir instalaciones desde cero para cumplir con los estándares de la FIA, lo que da ventaja a Kyalami en la puja.

