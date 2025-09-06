Maripily Rivera revela los difíciles secretos de su infancia

Maripily Rivera se encuentra haciendo una gira de medios tras el lanzamiento de su libro, y esta vez se sinceró con MezcalTV sobre una de las etapas más complicadas que le ha tocado atravesar: su infancia. Sin duda, fue algo que la marcó considerablemente, y parte de no haber querido hacer ese escrito antes era tener que rememorar todo.

El huracán boricua” dijo que hubo varios factores que la detuvieron para no haberlo hecho antes, hasta que hubo un momento en el cual se armó de valor y lo hizo: “Yo quería escribir el libro de mi vida hace muchísimo tiempo, pero no estaba preparada ni mentalmente ni emocionalmente, porque es como recordar lo que viviste. No había pasado muchas páginas que tenía que pasar”.

Rivera reveló que vivió en una familia disfuncional, dado que sus padres, después de un tiempo, tomaron la determinación de firmar el divorcio. Las cosas empeoraron cuando su mamá se fue y tuvo que quedarse viviendo con su padre, quien volvió a hacer su vida con otra mujer. Desde ese momento, comenzó a ser una niña que recibía muy malos tratos, y debido a su edad, no sabía cómo poner un alto a la situación.

Maripily Rivera agradece la mujer que es actualmente y dice que se lo debe a su pasado. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“De todo lo que escribí (sobre lo que más me costó escribir) fue sobre los maltratos que recibí desde pequeña, porque era un momento de la vida en el que yo no me podía defender bien. Era un momento de la vida en el que me encontraba sola, porque mis padres se divorciaron, y mi mamá se había ido”, expresó.

Agregó que la parte más compleja fue cuando él comenzó a tener otros hijos con su nueva esposa y tenía a otros más grandes que se dieron con la madre de Maripily. Eso hizo que la situación se volviera mucho más tensa entre todos dentro de la casa, y cada día solía ser un poco complejo para muchos.

“Estaba con mis hermanos, me sentía perdida, me sentía sin fuerza. Fue bien difícil pasar esas situaciones en la vida, porque, pues, papi estaba ‘entre la espada y la pared’, porque tenía su esposa con sus hijos y nos tenía a nosotros, que éramos de otro matrimonio. Fue como que bien difícil para mí”, dijo.

