Maribel Guardia toma una decisión sobre las cenizas de Julián Figueroa: “Sobreviví al dolor más grande de mi vida”

Han pasado más de dos años desde la trágica muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, y la actriz costarricense finalmente ha tomado una de las decisiones más difíciles de su vida: llevar las cenizas de su hijo a su lugar de descanso final.

Durante un reciente encuentro con medios, Maribel compartió con serenidad que ya está lista para dar este paso en su proceso de duelo. “Fui a ver la lápida del nicho, estuve en la iglesia y en estos días estaré haciendo el trámite para depositar las cenizas. Sacaré unas poquitas para mí”, declaró la actriz en entrevista con El Universal.

Julián Figueroa falleció repentinamente el 9 de abril de 2023 a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Desde entonces, su madre mantuvo sus cenizas en casa, intentando procesar una pérdida que definió como el momento más oscuro de su vida.

Conexión espiritual con Julián Figueroa

A pesar del inmenso dolor, Maribel Guardia encontró fuerza en su fe y en el amor del público. “Logré sobrevivir al dolor más grande de mi vida y pasar por momentos muy oscuros, pero creo que la receta es Dios, porque si tú te encomiendas y te agarras de su mano, Él te ayuda”, expresó.

La actriz, reconocida por su papel en telenovelas como Niña de mi corazón, también habló sobre su conexión espiritual con su hijo.

“Siento la energía de mi hijo todo el tiempo. Tengo una foto gigante de él en el camerino, aunque no necesito verla, porque lo traigo tatuado en el corazón”, compartió, conmovida.

Durante estos dos años, Maribel ha enfrentado no solo el duelo, sino también conflictos legales con Imelda Tuñón, exesposa de Julián, por temas de custodia y finanzas relacionados con su nieto José Julián.

Pese a los desafíos, el trabajo artístico ha sido un refugio esencial para la actriz. “Estar en el escenario me ayudó a levantarme de la cama. En ese teatro viví el momento más oscuro de mi vida, pero también recibí tanto cariño del público y de mis compañeros”, confesó.

Con este nuevo paso, Maribel cierra un ciclo profundamente doloroso, pero deja un mensaje claro: el amor eterno de una madre no se desvanece, incluso cuando llega el momento de dejar ir físicamente a quien más se ama.

