Victoria de Carlos Alcaraz en el US Open hizo perder $300,000 dólares al rapero Drake

Por segunda ocasión en su carrera, Carlos Alcaraz se consagró en Flushing Meadows. Su victoria en el US Open ante el italiano Jannik Sinner le hizo perder al rapero Drake $300,000 dólares.

El intérprete de ‘One Dance’, que también es embajador oficial de Stake, una plataforma de apuestas con criptomonedas que ha convertido al artista en uno de sus rostros más visibles, apostó un total de $300,000 dólares a que Sinner quedaría campeón del US Open.

Drake apostó 300 mil dólares a que Jannik Sinner es el campeón del US Open. pic.twitter.com/DELQOlSTGl — Set Tenis (@settenisok) September 2, 2025

Sin embargo, el canadiense pasó de poder ganar $500,000, quedarse sin amortización alguna. Esto, gracias a la sublime actuación del tenista español que resolvió el partido en el Arthur Ashe con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

No es la primera vez que Drake le apuesta al tenis. Este año confío en que Carlos Alcaraz ganaría en Roland Garros, pero el español terminó cayendo ante Casper Ruud en semifinales.

Hace un año su pronóstico también fue erróneo en el US Open. En aquella final, el rapero apostó al estadounidense Taylor Fritz, pero Jannik Sinner le arruinó los planes.

Drake ha apostado en otras disciplinas como cuándo comprometió medio millón de dólares a que Kansas City Chiefs ganaría el Super Bowl de 2024.

También apostó por Fury en su derrota durante el combate por la unificación de los títulos de peso pesado ante Oleksandr Usyk. En la final de la Champions League 2024 apostó $400,000 a que el Real Madrid levantaría la copa. Ganó y celebró en redes con un video junto a Stake.

Asimismo, en la final de la Copa del Mundo 2022, apostó a la victoria de Argentina en tiempo regular, pero terminó perdiendo debido a que el encuentro se definió desde los once pasos tras una dramática prórroga.

Recientemente, también perdió en el gran juego entre Baltimore Ravens y Buffalo Bills. Drake apostó más de $250,000 dólares, que terminaron por ir a la basura gracias a la excelsa actuación de Josh Allen.



