Casa Blanca se burla de migrante con enanismo detenido: lo convirtió en un muñeco Labubu

La Casa Blanca desató polémica al difundir en sus redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial inspirada en los populares muñecos coleccionables Labubu para burlarse de un migrante guatemalteco detenido en Estados Unidos.

La publicación se enmarca en la estrategia del presidente Donald Trump de intensificar el uso de los memes y tendencias en la campaña de deportaciones.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X e Instagram compartió un diseño con el título Deported Edition Labubu (“Labubu de edición deportada”), donde se representaba a Cristian Soto Galeano, un ciudadano guatemalteco con enanismo arrestado el lunes en Nueva Orleans.

En la caricatura, el migrante aparece esposado junto con la frase “depredador sexual arrestado por ICE”.

“WTF. Tal vez los Labubus son demoníacos”, añadía el mensaje que acompañó la publicación, en referencia a las figuras creadas por Pop Mart de Hong Kong.

Este año, la compañía estima ventas por más de $1,000 millones de dólares debido al furor global entre coleccionistas y celebridades.

Según la Casa Blanca, Soto Galeano cumplió previamente una sentencia de dos años de prisión por “comportamiento indecente” con un menor de edad. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas difundió por su parte una nota en la que señalaba: “Estamos listos para afrontar cualquier reto, grande o pequeño”, en alusión al detenido.

La publicación se suma a la ofensiva comunicacional de Trump, que el domingo ya había difundido en Truth Social una imagen con el lema Chipocalypse Now para anunciar el despliegue de la Guardia Nacional y agentes migratorios en Chicago.

En ese mensaje, el mandatario ironizó: “Amo el olor a deportaciones en la mañana. Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de Guerra”.

