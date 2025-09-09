Dayanara Torres revela qué hizo con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony

Dayanara Torres constantemente visita el estudio de “El Gordo y la Flaca” y fue en Univision cuando explicó lo que ha hecho con sus anillos de compromiso, ya que la puertorriqueña de 50 años en total ha recibido tres. Sin embargo, llamó mucho la atención lo que llegó a hacer con el que le dio Marc Anthony, quien además es el padre de sus únicos dos hijos.

Frente a las cámaras del programa de entretenimiento, comenzó explicando lo que hizo con algunos, mientras que el número dos fue el que le dio el intérprete de “Tu Amor Me Hace Bien”. Lili Estefan se sintió interesada por conocer lo que había ocurrido con esa sortija, ya que su matrimonio fue bastante controversial por el escándalo que terminó: “Déjame ver, el primero no sé, el segundo lo tengo, el tercero lo tengo guardado“.

Torres, en el año 2009, sacó su propio libro donde reveló su historia después de su separación sentimental del salsero. Y aunque para muchos no era un secreto, no todos estaban conscientes de que ese anillo ella había preferido cargarlo como una pieza tan importante para ella como un reloj que siempre lleva puesto y que además tiene un significado valioso para ella, pese a todo lo ocurrido.

“El segundo, que fue el de Marc, cuando escribí mi libro y yo lo dije en mi libro ‘Casada Conmigo (Cómo Triunfé Después del Divorcio, 2009)’, lo convertí en esto, es mi engagement ring, este es mi anillo de compromiso para mí, lo cambié y lo hice un reloj“, le comentó a Lili.

Estefan le tomó la muñeca para apreciar mejor lo que de un anillo terminó convirtiéndose en una pieza clave y diaria para ella, y por eso no se contuvo y le dijo que “está precioso”. Torres, como siempre, llevaba una sonrisa en su rostro y resaltó lo que realmente significa para ella el hecho de llevarlo puesto y manifestó: “Y me recuerda que el compromiso que tengo conmigo misma”.

Dayanara, en el mes de agosto, estuvo presente en el espacio de entretenimiento de Enrique Santos, donde habló de su relación con el cantante y aseguró que no se arrepiente de nada de lo que atravesaron cuando estaban juntos. Recalcó que “los mejores tiempos de su vida” fueron al lado de Marc.

