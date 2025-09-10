Fans responden con ola de memes al empate agónico de México ante Corea del Sur

La selección mexicana volvió a dejar emociones encontradas en su duelo amistoso ante Corea del Sur, disputado en el Geodis Park en Nashville. El empate a dos goles rescatado en el último suspiro por Santiago Giménez desató una ola de memes.

El encuentro tuvo drama y emoción. Raúl Jiménez abrió el marcador al minuto 22 con un cabezazo quirúrgico tras un centro bombeado de Rodrigo Huescas. En el segundo tiempo, Heung-min Son y Hyeon-gyu Oh le dieron la vuelta al marcador.

México estaba lista para una nueva derrota y una tormenta de creatividad digital. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el 90+4, Santi Giménez sacó un disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo superior izquierdo, dejando sin reacción al arquero Seung-gyu Kim.

El gol no solo salvó el resultado, sino que encendió las redes. Los fans mexicanos, expertos en convertir la frustración en humor, reaccionaron con una avalancha de memes en la que mezclaron ironía, resignación y hasta emoción por el empate.

Memes tras el empate de México ante Corea del Sur

Centro de Huescas

Remate de Raúl pic.twitter.com/oeAssYtaaw — Capitán Lirismo 🚂/🔴⚫ (@arturiano33) September 10, 2025

Yo criticando a la selección mexicana



Yo también con el golazo de Santi:

pic.twitter.com/b6EDYJRglF — Andre (@_AndreCA7) September 10, 2025

*Ya no veré mas a la selección mexicana*



Yo después del empate en el último minuto:pic.twitter.com/XjnFz78R7X — Tu Boing Favorito (@MameShitPst) September 10, 2025

Yo todo el año puteando a la selección mexicana …..



Yo con el gol de Santiago Giménez al último minuto para empatar a Corea del Sur pic.twitter.com/W2Ol15YlqL — Trusazulismo 💙🚂 (@Trusazulismo) September 10, 2025

JAJAJAJAJAJAJ puta selección mexicana jugando como si nos estuviesemos quedando fuera del perro mundial 😂 pic.twitter.com/crUhdjSxkV — RoleSix (Picks) (@Role6ix) September 10, 2025

La selección mexicana preparándose para hacer historia (como la peor anfitriona de la historia de los mundiales): pic.twitter.com/v1QrYKSTje — MEMOTE MARTINEZ INVENTÓ EL CANCER (@poderapontic) September 10, 2025

Jorge Sánchez asistiendo a Santi Giménez

(ambos canteranos azules)



Rodrigo Huescas asistiendo a Raul Jiménez

(ambos canteranos azules x2)



Cruz Azul nuevamente cargando a esta asquerosa selección mexicana pic.twitter.com/F6EJfK7kvY — Joelo Washed (@Jooy_cg) September 10, 2025

Buen partido de selección mexicana

México 2-2 Corea del sur

Goles Raúl Jiménez y Santiago Giménez 🔥 y Sonaldo #SeleccionMexicana pic.twitter.com/8bz7VaqC6r — G∆ΒRΙ∃Γ 〽️ΟR∃∏⚪（（【✚】））💙🇨🇵🚂 (@Gabo_Moreno19) September 10, 2025

Yo esperando un partido de la SELECCIÓN MEXICANA en México. pic.twitter.com/CFf1LeLPLR — Churubusco (Sacrebleu Edition 🇫🇷) (@Amechurubusco) September 10, 2025

Sigue leyendo:

· Golazo de Santiago Giménez sobre la hora salvó empate de México ante Corea del Sur [Video]

· Empate a cero de México contra Japón generó lluvia de memes

· Reportan robo a la selección mexicana durante su concentración en California