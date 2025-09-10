Fans responden con ola de memes al empate agónico de México ante Corea del Sur
Al 90+4 Santi Giménez sacó un disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo superior izquierdo y empató el juego a dos goles
La selección mexicana volvió a dejar emociones encontradas en su duelo amistoso ante Corea del Sur, disputado en el Geodis Park en Nashville. El empate a dos goles rescatado en el último suspiro por Santiago Giménez desató una ola de memes.
El encuentro tuvo drama y emoción. Raúl Jiménez abrió el marcador al minuto 22 con un cabezazo quirúrgico tras un centro bombeado de Rodrigo Huescas. En el segundo tiempo, Heung-min Son y Hyeon-gyu Oh le dieron la vuelta al marcador.
México estaba lista para una nueva derrota y una tormenta de creatividad digital. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el 90+4, Santi Giménez sacó un disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo superior izquierdo, dejando sin reacción al arquero Seung-gyu Kim.
El gol no solo salvó el resultado, sino que encendió las redes. Los fans mexicanos, expertos en convertir la frustración en humor, reaccionaron con una avalancha de memes en la que mezclaron ironía, resignación y hasta emoción por el empate.
Memes tras el empate de México ante Corea del Sur
