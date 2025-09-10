Kim Kardashian deslumbra con catsuit transparente que deja poco a la imaginación

Kim Kardashian volvió a acaparar los reflectores al compartir en redes sociales una sesión fotográfica improvisada para promocionar la más reciente colección de su marca SKIMS, centrada en prendas femeninas con telas transparentes.

La empresaria de 44 años publicó en Instagram un carrete de imágenes donde luce un ajustado catsuit color nude con grecas estampadas, confeccionado en tela traslúcida y con escote cuadrado, tirantes delgados y un corte ceñido que resaltó su cintura y curvas.

Debajo dejó ver un bikini de cintura alta en tono ligeramente más oscuro, y completó su look con zapatillas de PVC de tacón de aguja.

Kim Kardashian y su estrategia publicitaria

Además del catsuit, Kardashian modeló otros diseños de la colección: leggings traslúcidos con sostén triangular, vestidos strapless y bikinis minimalistas. Para la sesión lució un maquillaje en tonos claros, labios nude, blush rosado y sombras marrones, mientras que su cabello negro estuvo recogido en un pulido clean bun con raya en medio.

Estas imágenes forman parte de la estrategia publicitaria que ha mantenido activa a la estrella tras su reciente viaje a Italia, donde asistió al Festival de Cine de Venecia, paseó por el Coliseo de Roma, visitó tiendas en Milán y recibió un reconocimiento en los DVF Awards 2025 por su labor en favor de la reforma de la justicia penal.

Con este galardón, entregado por la diseñadora Diane Von Furstenberg en el Teatro Goldoni de Venecia, Kim Kardashian reafirmó su compromiso con causas sociales, demostrando que no solo es un ícono de la moda y el lujo, sino también una defensora de los derechos humanos que ha impulsado casos de personas afectadas por injusticias en Estados Unidos desde 2018.

