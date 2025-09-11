La madre de Mbappé reveló que le pidió quedarse en el PSG en 2022 y no fichar por el Real Madrid

Fayza Lamari, madre y agente de Kylian Mbappé, confesó que fue ella quien pidió a su hijo quedarse en el Paris Saint-Germain en 2022 y no fichar por el Real Madrid, en la única ocasión en la que intervino en sus decisiones profesionales.

“Cuando Kylian renovó su contrato con el PSG (en 2022), fuimos nosotros (sus padres) quienes le pedimos que se quedara”, reveló en una entrevista con L’Équipe.

“Es la única vez que nosotros (los padres) intervenimos. Había mucha presión: te decían que si se marchaba, despedirían a empleados, que había problemas con los derechos televisivos, que es París, que hay un nuevo centro de entrenamiento, los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo”.

Ese verano, todo apuntaba a que el delantero ficharía por el Real Madrid tras expirar su contrato, pero finalmente renovó con el club francés hasta 2024. Durante esos dos años, Mbappé se consolidó como máximo goleador histórico del PSG con 256 tantos y levantó seis títulos de Ligue 1 en siete temporadas.

De acuerdo con Lamari, antes de su fichaje por el Madrid en junio de 2024, ella le advirtió que el PSG estaba más cerca de lograr la Champions League, el gran título pendiente en su carrera. Y así fue: los parisinos levantaron su primera Orejona en mayo, tras vencer al Inter de Milán en la final.

Aun así, Mbappé decidió seguir su sueño de infancia. “Cuando le veo marcharse de París, aunque le advertimos que el PSG está más cerca de ganar la Champions que el Real, y con sus ojos de niño, nos responde: ‘Sí, lo sé, pero no importa, voy a empezar de cero’, es entonces cuando encuentro al Kylian que soñaba en su habitación”, relató su madre.

