Nueva York brilla con 4 restaurantes en la lista de los mejores 50 de EE.UU.

Bajo criterios de innovación y calidad, cuatro restaurantes de la Gran Manzana han sido incluidos en la prestigiosa lista de los 50 mejores de Estados Unidos de este año. La selección, realizada por el New York Times, destaca la diversidad y excelencia de la escena gastronómica de Nueva York, que sigue siendo un referente culinario a nivel nacional.

Se trata de un ranking realizado por los periodistas del NYT, quienes visitaron y pagaron por sus comidas sin previo aviso para garantizar la imparcialidad de su evaluación. Un dato que destacan los expertos es que de los 50 lugares seleccionados como los mejores del 2024, 32 son nuevos en la lista de este año.

Los 4 mejores restaurantes de Nueva York

Los cuatro restaurantes neoyorquinos destacados son: Blanca (Brooklyn), Penny (East Village), Shaw-nae’s House (Staten Island) y Bungalow (Manhattan):

Blanca

Este restaurante ubicado en Brooklyn (Calle Moore, 261), ofrece un menú de degustación de alta cocina neoamericana con una estrella Michelin. La crítica culinaria define su cocina como compleja y audaz. La líder del restaurante es la chef Victoria Blamey.

Según el crítico gastronómico del New York Times, Pete Wells, el restaurante Blanca de Brooklyn es un lugar innovador que se diferencia de otros establecimientos de alta cocina en Nueva York. Con una cocina compleja y desafiante, pero no experimental.

Penny

Es un bar de mariscos en East Village (90 E 10th St), que se distingue por la frescura de los productos que sirven con una amplia variedad que van desde las ostras, calamares rellenos asados al carbón y atún crudo.

Para el Wells, el restaurante destaca por la calidad excepcional de sus mariscos, al punto que asegura que sirven “el mejor cóctel de gambas de Nueva York”. También resalta la distribución del lugar teniendo como centro un largo mostrador de mármol. En la parte inicial esta un bar de crudos, se sirven ostras, almejas y el cóctel de gambas y al otro extremo, hay una cocina abierta donde se preparan platos cocinados.

Shaw-nae’s House

El concepto de este restaurante es bastante íntimo y acogedor donde sirven comida “soul food”. Se distingue por los sabores festivos que le da chef Shaw-naé Dixon con hierbas cultivadas por ella misma. El restaurante está ubicado en 379 Van Duzer St., Staten Island.

Wells destaca que la chef sabe cómo entusiasmar a sus clientes, lo que se refleja en que a menudo prefieren el ponche de ron o la sangría de la casa antes que la carta de vinos.

Bungalow

De la mano del famoso chef Vikas Khanna, este restaurante ubicado en Manhattan (24 1st Ave) versiona los platos regionales de la India con un toque personal del chef. Según la crítica Priya Krishna, el restaurante Bungalow es un lugar donde la cocina india “puede ser ella misma”, liberándose de las expectativas de un público más amplio.

Destaca que, a pesar de la fama del chef y su interacción con los comensales, la audacia y complejidad de sus sabores demuestran que su talento va más allá de su carisma.

¿Cómo seleccionaron a los 50 mejores restaurantes de EE. UU.?

El New York Times publicó un ranking con los 50 mejores restaurantes de EE.UU., que fue el resultado de 12 meses de explorar y probar comida en diferentes lugares, desde los más lujosos hasta los camiones de comida.

Los periodistas y redactores del NYT recorrieron todo el país en buscar los 50 mejores restaurantes de Estados Unidos. En esta oportunidad hay 32 nuevos restaurantes desde el inicio del ranking iniciado en 2023.

