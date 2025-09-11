Paulo Quevedo acusa a Cristina Porta de ‘destruir matrimonios’

El actor mexicano Paulo Quevedo ha llamado la atención recientemente al acusar a Cristina Porta de destruir matrimonios, debido a que tuvieron un coqueteo dentro de La Casa de los Famosos y eso causó que se divorciara de Rosina Grosso.

Recientemente, el artista habló con varios reporteros de esta situación y criticó lo que hizo la española dentro del reality show de la cadena Telemundo.

“Yo ya sabía que esto iba a suceder tarde o temprano. Ella dijo una atrocidad, que yo me tapé el micrófono y dije que no tenía pareja cuando no había cámaras. Es una mentira del tamaño de Godzila y King Kong”, indicó.

Explicó que Cristina Porta intenta defenderse porque algunos la señalan de haberse metido con un hombre casado. “Destruyó un matrimonio y ahora se está haciendo la santa paloma”, dijo.

Su mensaje se da debido a que la periodista estaría saliendo con Paco Pizaña, quien es un hombre casado.

Esta revelación la hizo Celinée Santos, modelo dominicana que el pasado domingo dijo que sus excompañeros son amantes luego de que se conocieran en el reality show Top Chef VIP 4.

Otra artista que ha asegurado que hay una relación entre Cristina y Paco es la actriz venezolana Norkys Batista, quien luego de su eliminación dijo: “Obviamente Cristina y Paco son unos personajes de reality y ellos saben dónde está el show y qué tienen que hacer para llamar la atención“.

Además de esto, comentó: “Cada quien se junta con quien tiene que juntarse, entonces pues se parecen y como dicen que siempre las parejas se juntan cuando se parecen… Porque además yo soy la arpía, pero, ¿Paco no estaba casado?”.

Esta situación ha sido bastante mediática, pues es la segunda vez que Cristina Porta vive algo similar y justamente en un reality show.

