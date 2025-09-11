Reportan muerte del tirador en escuela secundaria de Colorado tras dispararse

Un estudiante presunto autor de un tiroteo en la escuela secundaria Evergreen que causó heridas a dos compañeros, falleció posteriormente por una herida de bala autoinfligida, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson. El incidente se desencadenó alrededor de las 12:24 p.m.

Tras el suceso, tres estudiantes fueron trasladados a un centro hospitalario. Entre ellos se encontraba el atacante, quien se hirió a sí mismo con un arma de fuego. La oficina del sheriff informó el miércoles por la noche, a través de una publicación en redes sociales, que el sospechoso había muerto.

Las autoridades no revelaron la identidad del estudiante, mientras que uno de ellos, que estaba con lesiones que no ponían en peligro su vida, fue dado de alta el miércoles. Sin embargo, el segundo estudiante herido permaneció en estado crítico, según reportaron funcionarios del hospital el jueves. Además, un cuarto estudiante también recibió atención médica por una lesión no especificada.

Reacción de las autoridades de Colorado

Por su parte, el gobernador de Colorado, Jared Polis, expresó su conmoción por el lamentable suceso. En una declaración, Polis dijo que estaba “devastado” por el tiroteo y que su “corazón está con las víctimas y sus familias mientras luchan contra este acto de violencia sin sentido”.

La portavoz de la oficina del sheriff, Jacki Kelley, describió la situación como “lo más aterrador que uno podría imaginarse que podría pasar”. La funcionaria no proporcionó detalles adicionales sobre la edad o el género del sospechoso y mencionó que las autoridades solicitaron una orden para registrar la residencia y el casillero del estudiante. La oficina también confirmó que el sospechoso usó un revólver en el ataque.

Entretanto, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) respondió al lugar de los hechos. El director del FBI, Kash Patel, indicó que la agencia estaba “al tanto de la trágica situación que se desarrollaba cerca de Denver” y que sus funcionarios ofrecieron apoyo a las autoridades locales para garantizar la seguridad.

La escuela se cerró y cientos de agentes inspeccionaron minuciosamente cada habitación. Los padres se reunieron con los estudiantes en la escuela primaria Bergen Meadow.

Sigue leyendo:

– Al menos seis muertos tras tiroteo masivo en una parada de autobús en Jerusalén

– Acusan a hombre de matar a dos personas que conoció en una aplicación de citas en California

– Arrestan a adolescente del estado de Washington por coleccionar armas e idolatrar a tiradores masivos