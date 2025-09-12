Charlie Sheen reveló la millonaria suma que pagó para que no se filtrara su diagnóstico de VIH

El actor Charlie Sheen ha expuesto aspectos de su trubulenta vida en su nuevo documental “Nombre artístico: Charlie Sheen“, una producción de Netflix. El protagonista de ‘Two and A Half Men’ reveló cómo superó sus adicciones y la descontrolada vida que llevaba, pero en el proceso tuvo que enfrentar situaciones difíciles como el diagnóstico de VIH y la extorsión de la que fue víctima.

En el documental, Sheen habló sobre uno de los episodios más sensibles de su vida. En 2011 fue diagnosticado con VIH. Su entonces esposa, Denise Richards, lo convenció de hacerse una prueba de despistaje luego de sufrir síntomas como sudores y escalofríos. Mientras esperaba el diagnóstico, sintió mucha angustia aunque aclaró que no transmitió el VIH a nadie más. Sin embargo, ese sería el primero de muchos retos que debería enfrentar el actor en los años siguientes.

Según explicó en el documental, fue víctima de extorsión por parte de personas cercanas le exigieron millones de dólares a cambio de no revelar su estado de salud. Charlie Sheen dijo en el documental que pagó $500,000 dólares a una persona y $4 millones de dólares a otra para que no se revelara su diagnóstico.

El actor aseguró que estas personas husmeaban entre sus objetos personales y luego lo extorsionaban con hacer público su estado de salud.

“Entraban en los cajones de mi baño, fotografiaban mis medicamentos. Tenían algo así como pólizas de seguro. Luego dejaba de verlos y eso era lo que salía, la amenaza de ‘vamos a exponer tu cosa’. Tenía que pagarles”, contó.

Tras las extorsiones la información se filtró a la prensa sensacionalista por lo que el actor tuvo que revelar públicamente su situación de salud, afectando su intimidad y su derecho a mantener esto en privado. Sheen reveló su diagnóstico en 2015 en una entrevista en el programa Today .

“Estoy aquí para admitir que, de hecho, soy VIH positivo y necesito detener este aluvión de ataques y de historias falsas que sugieren que amenazo la salud de otros, lo cual está muy lejos de la verdad”, dijo el actor a Matt Lauer durante su entrevista.

Sigue leyendo:

Taylor Swift testificará en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

Alejandro Fernández retoma su agenda tras problemas de salud

Anna Wintour asegura que disfrutó ‘The Devil Wears Prada’