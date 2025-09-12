“Es mi momento”: Terence Crawford envía un contundente mensaje a Canelo Álvarez y afirma que lo derrotará

El cuadrilátero de Las Vegas se prepara para recibir una de las peleas más esperadas del año. Con el título indiscutido de peso supermedio en juego, Terence Crawford ha dejado claro que, a pesar de subir dos categorías para este combate, no viene a participar, sino a ganar.

En una entrevista para el medio The Guardian el estadounidense no ha dudado en poner en duda el historial de su rival y asegurar que esta es la oportunidad que marcará su legado.

Con una mentalidad de campeón, Crawford ha enviado un mensaje directo y sin rodeos a Canelo y a todos los que dudan de él. Para “Bud”, esta pelea es la culminación de su carrera y el momento de probar que es el mejor libra por libra del mundo.

“Me siento bien, listo para hacer mi trabajo. Son los mejores boxeadores enfrentándose”, inició el boxeador de Omaha, Nebraska, sobre sus motivaciones y sus expectativas para el combate.

Canelo Álvarez (L) y Terence Crawford (R) durante la presentación del combate. Crédito: John Locher | AP

“Sería un paso grande en la historia del deporte (ganar), se terminaría la discusión. Mi concentración está puesta para hacer lo mejor y dar una gran pelea. Ya lo he hecho antes, no hay razones para cometer errores“, manifestó Crawford.

Crawford dejó claro que este enfrentamiento ante Canelo Álvarez es único. Pues asegura que el campeón mexicano tendrá al frente en el ring a un rival de gran altura.

“El jamás se enfrentó a un rival como yo, cuatro veces campeón. Estoy 100% concentrado en lo que sucederá, ahora mi única misión es Canelo. Este es mi tiempo, solamente tiene que llegar el sábado para mostrar mi trabajo”.

El pugilista estadounidense cerró con una contundente frase que hace notar su gran confianza para esta pelea. “Definitivamente voy a ganar. Voy a ganar esta pelea sin lugar a dudas. Este es mi momento”.

