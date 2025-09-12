Juanes recuerda a su fallecida madre en un emotivo mensaje a su hijo

El cantante colombiano Juanes se pronunció tras el fallecimiento de su madre Alicia Vásquez, a los 95 años. El artista publicó un galería de fotos en su cuenta de Instagram a propósito del cumpleaños de su hijo Dante.

En la publicación Juanes comenzó felicitando a su hijo por cumplir un año más de vida. “Hoy estás de cumpleaños loco Dante. Gracias por ser la fuerza de mis días, por tu corazón y tu alma vieja en cuerpo joven, por ser el mejor hermano para Luna y Paloma y el mejor amigo para tus amigos”, escribió el intérprete.

En la descripción de la publicación recordó a su madre Alicia y mencionó la especial relación que tenía con su nieto. “Gracias por haber sido tan especial con tu abuela que tanto te adoraba. Te adoro loco loco. Te celebro hoy y siempre. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió el cantante.

En una de las fotos que compartió Juanes aparece su hijo Dante cuando era más pequeño abrazando a su abuela Alicia, siendo esta una foto con un valor sentimental importante.

Juanes ha expresado en diversas ocasiones lo importante que era su madre en su vida y cómo fue su inspiración durante su carrera artística. Según había contado el propio artista, su madre era la primera persona en escuchar su música antes de su lanzamiento, lo que la convirtió en una figura clave en su carrera y crecimiento profesional.

En ese sentido su madre inspiró el título de su álbum ‘La Vida Es Un Ratico”, uno de los álbumes más exitosos de su carrera. El nombre estaba inspirado en una de las frases habituales de la señora Alicia.

En una entrevista con Yordi Rosado, Juanes habló sobre la eventual muerte de su madre, algo que describió como un momento que le daba mucho miedo.

“Es inevitable pensar en eso, sobre todo cuando voy de viaje, vengo y a veces la veo más deteriorada, ella ha tenido muchos achaques de la salud, a veces está bien y a veces está no tan bien”, dijo en el podcast.

