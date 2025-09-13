Rubio se reunirá con Netanyahu en Israel: visitarán el Muro de las Lamentaciones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, iniciará este domingo su agenda en Israel con una visita al Muro de los Lamentos en Jerusalén, acompañado por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

El acto, abierto a la prensa, marcará el arranque de una gira que llevará al funcionario estadounidense primero a Israel y luego al Reino Unido.

De acuerdo con la Oficina del Primer Ministro, Rubio permanecerá en el país hasta el martes para abordar la guerra en Gaza y reafirmar su rechazo al reconocimiento del Estado palestino, tema que será discutido en la próxima Asamblea General de la ONU.

Aunque se espera una reunión oficial con Netanyahu, no se han revelado más detalles de la agenda diplomática.

Tras su paso por Israel, Rubio acompañará al presidente Donald Trump en su visita de Estado al Reino Unido y regresará a Washington el jueves.

En Jerusalén, este domingo también se llevará a cabo un homenaje al comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado en Utah esta semana, al que asistirá el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli.

Además, la ONG israelí Peace Now señaló que Rubio participará en la inauguración de un túnel turístico en la colonia de Silwan, en Jerusalén Este, territorio palestino ocupado, lo que ha generado críticas de sectores que rechazan la expansión de asentamientos.

La gira de Rubio coincide con tensiones entre Israel y Washington tras un ataque israelí en Catar contra dirigentes de Hamás, que no logró su objetivo y fue ejecutado sin la aprobación estadounidense.

Netanyahu defendió la operación como una decisión “independiente”, mientras Catar, mediador clave en las negociaciones de un alto el fuego en Gaza, expresó su descontento.

