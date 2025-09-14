Asesino persiguió a una joven hasta su apartamento en Queens antes de dispararle en la cabeza

Una joven mujer de Queens fue asesinada a tiros luego de ser perseguida hasta su propia casa por un hombre “misterioso” que abrió fuego varias veces antes de dispararle en la cabeza, informó la policía y fuentes el sábado.

Dashanna Donovan, de 21 años, fue hallada con una herida de bala mortal en la cabeza cerca de las 9:30 de la noche del viernes, cuando los agentes respondieron a una llamada sobre un asalto en 96th Street cerca de 31st Avenue en East Elmhurst, expresaron los funcionarios.

Varios casquillos de bala estaban desperdigados por el piso del apartamento de la mujer y las paredes tenían agujeros de bala, explicaron las fuentes policiales.

“Escuché que vio a la persona y salió corriendo, así que definitivamente es alguien que conocía”, señaló su madre, Helena Hypolite. “¿Quién? No lo sabemos. Es un misterio”.

Su jefe en McDonald’s donde trabajaba llamó a la víctima a las 11:00 de la noche aproximadamente el viernes para solicitarle que cubriera un turno el sábado, dijo el supervisor, pero la joven a esa hora yacía muerta, informó New York Post.

Un video de las cámaras de seguridad desde las afueras del edificio mostró al atacante persiguiendo a la mujer hasta el apartamento con un arma de fuego, manifestó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

⚠️ WARNING: This post contains descriptions of a fatal shooting.



A 21-year-old woman was brutally gunned down in Queens after a "mystery" gunman chased her into her own apartment & opened fire, police say.



Dashanna Donovan was found with a fatal bullet wound to the head in her… pic.twitter.com/BDTbkcr2Bl — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 14, 2025

Sin embargo, no está del todo claro cuál era la relación entre la víctima y su asesino, dijeron los agentes. Hasta el sábado en la tarde no hubo detenciones al respecto.

“Estoy herida”, dijo la madre desconsolada. “Me siento rota, como si me hubieran quitado un pedazo”.

Un residente dijo que estaba sentado al otro lado de la calle cuando escuchó los disparos.

“Estábamos sentados afuera, disfrutando de lo que quedaba del verano”, expresó el vecino, que pidió permanecer en el anonimato. “Oí tres disparos: ¡pop, pop, pop!, uno tras otro”.

“Venía de atrás”, dijo, señalando la casa contigua al otro lado de la calle. “No vi nada, solo lo oí. Estábamos asustados”.

“Corrimos hacia adentro porque no sabíamos qué estaba pasando”.

La afligida madre de la joven hizo un llamado al asesino a que se presentara ante las autoridades.

“Siento que debería entregarse”, dijo. “No entiendo cómo durmió anoche porque yo no pude dormir”.

Sigue leyendo: