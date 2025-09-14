Premios Emmy 2025: horarios, nominados y locación

Este domingo 14 de septiembre se llevará a cabo la edición 77 de los premios Emmy. Nuevamente, se reunirán cientos de estrellas para celebrar lo mejor de la televisión.

Además de asistir los nominados de esta edición, los Emmy incluyen a otras personalidades del cine y la televisión que participarán en la ceremonia como presentadores de premios y que participarán en la alfombra roja antes del show.

Dónde se hará la ceremonia de los premios Emmy

Los nominados a esta edición de los premios Emmy y otros invitados se reunirán en el Peacock Theater de Los Ángeles. Este teatro inauguró en octubre de 2007 y tiene capacidad para reunir a 7,100 personas.

Para su inauguración se programaron seis conciertos de The Eagles y The Dixie Chicks. Desde su apertura en 2007, el sitio ha cambiado de nombre en varias ocasiones. Originalmente, se llamó Nokia Theatre L.A., en junio de 2015 pasó a llamarse Microsoft Theater y en junio de 2023 se hizo un nuevo acuerdo de derechos de nombre entre AEG Live y Peacock.

Además de los premios Emmy, este teatro suele ser sede de otras premiaciones: American Music Awards, ESPYs, People’s Choice Awards, Radio Disney Music Awards, MTV Video Music Awards (2010, 2011, 2015), MTV Movie Awards (2014-2015), Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremonies (2013 y 2022).

Dónde y a qué hora ver la entrega de premios

En Estados Unidos, la entrega de premios de los Emmy comenzará a las 8:00 p.m. Hora del Este (ET) y 5:00 p.m. Hora del Pacífico (PT). Antes de eso, todas las estrellas invitadas serán parte de una alfombra roja que comenzará a las 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT.

El evento será transmitido vivo a través de la señal de CBS y en la plataforma de streaming Paramount+. El presentador oficial será el comediante estadounidense Nate Bargatze.

Nominados de esta edición

Estos premios son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión y en esta edición los nominados fueron escogidos entre la programación televisiva que se transmitió del 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025.

Los nominados fueron anunciados el 15 de julio, y este año la lista está liderada por la segunda temporada de ‘Severance’ con presencia en 27 de las categorías. Entre todas las nominaciones de la serie de Apple resalta Outstanding Drama Series (Mejor Serie Dramática), en la que compite con ‘Andor’, ‘The Diplomat’, ‘The Last of Us’, ‘Paradise’, ‘The Pitt’, ‘Slow Horses’ y ‘The White Lotus’.

Como Outstanding Comedy Series (Mejor Serie de Comedia) compiten ‘Abbott Elementary’, ‘The Bear’, ‘Hacks’, ‘Nobody Wants This’, ‘Only Murders in the Building’, ‘Shrinking’, ‘The Studio’ y ‘What We Do in the Shadows’.

La segunda producción con más nominaciones es ‘The Penguin’, la cual compite como Outstanding Limited Series (Mejor Miniserie) con ‘Adolescence’, ‘Black Mirror’, ‘Dying for Sex’ y ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’.

En esta edición los hispanos nominados son Pedro Pascal (‘The Last of Us’), Javier Bardem (‘Monsters’) y Liza Colón-Zayas ‘The Bear’.

