Fermín López: “Me siento contento de seguir en el Barcelona”

El jugador del FC Barcelona, Fermín López, se consagró este domingo como una de las piezas más importantes en la victoria 6-0 del cuadro blaugrana ante el Valencia tras marcar un doblete; con esto no solo demostró las grandes cualidades que posee dentro del terreno de juego sino también su firme compromiso con el equipo a pesar de los rumores que lo colocaban fuera de la institución española para esta temporada.

En declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación posterior al partido disputado en el Estadio Johan Cruyff, el jugador se mostró “muy contento” de poder continuar su carrera profesional dentro del FC Barcelona y especialmente por el respaldo que ha tenido por parte del director técnico Hansi Flick, quien le permitió poder tener los minutos suficientes en este duelo para ser protagonista y sumar tres puntos valiosos para el club en este arranque de temporada.

Los jugadores del Barcelona celebran el segundo gol ante el Valencia, durante el partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports en el estadio Johan Cruyff. Crédito: Toni Albir | EFE

“Siempre hay especulaciones pero al final siempre he querido estar aquí y lucharé para estar aquí muchos años. Al principio ha sido difícil, el equipo ha jugado un gran nivel”, expresó López en sus declaraciones sobre el trabajo realizado en el partido y sobre su posible firma con el Chelsea de la Premier League.

“El mensaje es el mismo que el año pasado: jugar con intensidad y humildad. Creo que vamos en el buen camino. Tenemos que seguir así”, concluyó la figura que espera seguir sumando protagonismo dentro de un equipo que logró recuperarse de un complicado empate ante el Rayo Vallecano y que lo dejó a dos puntos del liderato de la competencia que actualmente se encuentra en manos del Real Madrid.

Flick contento con el papel de Fermín

Posterior al encuentro Hansi Flick tuvo el contacto con los medios de comunicación en la conferencia de prensa, donde aplaudió el trabajo realizado por todo el equipo para demostrar el nivel con el que se consagraron campeones del triplete la temporada pasada y especialmente por el papel de Fermín López en el terreno de juego.

Barcelona’s Fermin Lopez, left, and Valencia’s Arnaut Danjuma vie for the ball during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Valencia at the Johan Cruyff stadium in Barcelona, Spain, Sunday, Sept. 14, 2025. (AP Photo/Joan Monfort)

“Para mí hoy ha sido un gran paso. Es lo que quiero ver cada partido. En el campo contra el balón es muy agresivo y gana muchos balones, pero también con el balón es increíble. Hoy lo ha demostrado y, cuando tienes esta confianza, es realmente genial. Creo que también puede mejorar un poco y mantener más calma. Quizá en algunas situaciones quizás no hacer un túnel como ha hecho y simplemente jugar normal. Tiene que mejorar, pero va por muy buen camino”, expresó.

“Estoy contento con el rendimiento. Creo que desde el principio hemos demostrado lo que queremos hacer. La intensidad ha sido muy alta, estábamos concentrados en el partido. Jugamos como un equipo, juntos, pero también unos para otros. Esto es lo que queríamos ver hoy y lo hicimos muy bien. Al final es que es esto. El once titular lo hizo fantástico, pero también los jugadores que entraron de banquillo también aumentaron el nivel . Creo que valoro mucho lo que he visto hoy y esto es un comienzo después del parón de selecciones”, agregó el estratega alemán.

