La magia del otoño llega a Krispy Kreme con su nueva colección de donas

Krispy Kreme celebra la llegada del otoño con una colección Fall Fair de cuatro donas inspirada en los sabores de las ferias de comida. Cuatro donas con sabor a algodón de azúcar, hojaldre, pastel de manzana y churro con caramelo estarán disponibles a nivel nacional a partir del 15 de septiembre.

Esta nueva campaña de Krispy Kreme suma sabores otoñales a su menú, complementando la recientemente lanzada colección de donas con sabor a especias de calabaza. Estos nuevos sabores están inspirados en los clásicos postres de las ferias de otoño.

Con esta colección, Krispy Kreme busca despertar los sentidos al recrear los aromas y sabores icónicos de las ferias. “Estas donas, dignas de un premio, te transportan a la feria, sin necesidad de boleto. ¡Así que… acércate!”, agrega.

Alison Holder, directora de marca y producto de la empresa, explica que, inspirados en las diversas actividades al aire libre que se realizan durante el otoño, estas donas ofrecen sabores otoñales que son tan sabrosos y nostálgicos como las clásicas delicias que se encuentran en las ferias.

Conoce los cuatro sabores de la colección Fall Fair de Krispy Kreme

La nueva colección Fall Fair está disponible en todas las tiendas del país, tanto para recoger como para entrega a domicilio a través de la aplicación y el sitio web de la marca. Se pueden adquirir de forma individual o en cajas por docena.

Dona de Pastel de Manzana : Una dona que recoge el sabor del otoño que le aporta el relleno de manzana y canela. El sabor tiene un toque de impulso extra con un cremoso glaseado de caramelo. Además, se espolvorea con migas de galleta con canela y bañada con glaseado blanco.

: Una dona que recoge el sabor del otoño que le aporta el relleno de manzana y canela. El sabor tiene un toque de impulso extra con un cremoso glaseado de caramelo. Además, se espolvorea con migas de galleta con canela y bañada con glaseado blanco. Dona Churro con Caramelo : Otro clásico de feria inspira esta dona cubierta de azúcar y canela y bañada con un delicioso glaseado de caramelo. El sabor a churro está garantizado.

: Otro clásico de feria inspira esta dona cubierta de azúcar y canela y bañada con un delicioso glaseado de caramelo. El sabor a churro está garantizado. Dona de Algodón de Azúcar: Una dona dulce y colorida, con el sabor Original Glazed bañada con glaseado azul y cubierta con azúcar sabor algodón de azúcar. Un remolino de glaseado sabor fresa y una esponjosa capa de crema de mantequilla sabor algodón de azúcar coronan esta dona.

Una dona dulce y colorida, con el sabor Original Glazed bañada con glaseado azul y cubierta con azúcar sabor algodón de azúcar. Un remolino de glaseado sabor fresa y una esponjosa capa de crema de mantequilla sabor algodón de azúcar coronan esta dona. Dona Hojaldrada Kreme: Una versión de un clásico de feria en una dona en forma de anillo sin glasear, cubierta con un rico Kreme™, espolvoreada con una dulce cobertura en polvo.

