Vuelven las donas Chocolate Original Glazed a Krispy Kreme por el Día del Chocolate

A partir del jueves 11 de septiembre y hasta el domingo 14 de septiembre, Krispy Kreme celebrará el Día Internacional del Chocolate con el regreso de sus donas de Chocolate Original Glazed.

El regreso de las donas cubiertas con glaseado de chocolate estará disponible justo para el Día Internacional del Chocolate, que se celebra el 13 de septiembre.

Cada 13 de septiembre se honra el chocolate, su valor histórico, su elaboración y sus beneficios nutricionales. Aunque el cacao, ingrediente principal del chocolate, fue cultivado por civilizaciones mesoamericanas hace más de 3000 años, la celebración de este día se instauró en 1995 por una iniciativa surgida en Francia, en homenaje a Roald Dahl, autor de Charlie y la Fábrica de Chocolate.

La fecha cobra especial significado, ya que coincide con el nacimiento de Milton S. Hershey, fundador de la compañía Hershey.

Además, el 7 de julio por iniciativa de la Organización Internacional de Productores de Cacao, se celebra el Día Mundial del Chocolate.

Oferta especial por el Día Internacional del Chocolate

Los clientes puede llevar una docena de donas a mitad de precio, tras la compra de una docena a precio regular. Crédito: Krispy Kreme | Cortesía

Para celebrar la fecha, Krispy Kreme ofrece a los clientes por la compra de cualquier docena de donas a precio regular una docena de las donas Chocolate Original Glazed a mitad de precio.

Las donas de chocolate es una versión de la dona clásica Original Glazed pero bañada en un glaseado de chocolate.

La oferta está disponible por docena e individualmente en la tienda y para recoger o entrega a través de la aplicación y el sitio web de Krispy Kreme.

