Nicholas Braun, de ‘Succession’, se declara inocente tras arresto por conducir bajo los efectos del alcohol

El actor Nicholas Braun, de la serie ‘Succession’, se declaró inocente tras haber sido arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con TMZ el actor se declaró inocente a través de su abogado y el juez que lleva el caso ordenó a Braun evitar el alcohol, los narcóticos y las sustancias controladas mientras progresa el caso.

Braun fue arrestado el 30 de agosto en New Hampshire por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Fue trasladado a la cárcel del condado y salió bajo en libertad bajo palabra una hora después.Hasta el momento el actor ni su equipo no se ha pronunciado al respecto.

Hace dos años finalizó ‘Succession’, la exitosa serie de HBO que ganó diversos premios por la calidad de su producción, su historia y la calidad de las actuaciones.

Braun interpretó al primo Greg y obtuvo tres nominaciones al Emmy en la categoría de actor de reparto destacado en serie dramática. Durante su trayectoria, “Succession” ha acumulado un total de 75 nominaciones al Emmy.

Tras el fin de Succession, que duró cuatro temporadas, Braun ha trabajado en otros proyectos como Splitsville y Saturday Night. También aparecerá en el thriller de 2026 Three Bags Full: A Sheep Detective Movie, junto a Hugh Jackman y Emma Thompson.

Braun tiene una relación con Hyunji Ward que comenzó luego del fin de la exitosa serie de HBO. Braun trató de mantener su vida personal en privado pero confirmó su relación con Ward cuando Succession ganó el premio a Mejor serie dramática en los Critics’ Choice Awards en marzo 2024.

Luego Braun publicó un tierno mensaje a Ward confirmando su relación. “¡Feliz cumpleaños a mi dulce dulce NOVIA querida!. Eres la alegría absoluta de mi vida. ¡Me haces ser mi mejor versión! Como cuando dijiste que esta camisa llena de tenedores me quedaba bien. Tenías razón. Te quiero muchísimo”, escribió en Instagram el 26 de marzo.

Sigue leyendo:

Así fue el casting de Owen Cooper para protagonizar la serie “Adolescencia”

Sofía Vergara se ausentó de los Emmy por un problema de salud que la llevó al hospital

Fito Páez, Gloria Estefan y Carlos Vives son algunos de los invitados por NPR Music para celebrar el Mes de la Herencia Hispana