Eric Dane pidió financiamiento para investigar la esclerosis, tras ausentarse de los Emmy 2025

El actoor Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, se sumó a una campaña para recaudar dinero en beneficio de las investigaciones sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés), una condición que padece el actor.

Eric Dane fue diagnósticado con esta difícil enfermedad neurodegenerativa e incurable a principios de este año y reveló su diagnóstico en una entrevista para People en abril. Al ser una persona que vive con esta enfermedad, Dane se sumó a una campaña de concientización, recaudación de fondos y también para renovar la vigencia de la ley Act for ALS. Se trata de una ley federal aprobada en 2021 hasta 2026 que ha permitido canalizar recursos hacia tratamientos experimentales y apoyar económicamente a pacientes con diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica.

El actor se unió con la organización sin fines de lucro I AM ALS y forma parte de la campaña Push for Progress. “Soy Eric, actor, padre y ahora una persona que vive con ALS. Durante más de un siglo, el ALS ha sido incurable, y estamos cansados de aceptar el status quo”, dijo el actor en el video publicado en redes sociales.

El objetivo de la la campaña Push for Progress es recaudar mil millones de dólares en los próximos tres años. Con este dinero pretenden impulsar la investigación y el desarrollo de tratamientos para esta devastadora enfermedad neurodegenerativa.

Eric Dane participa en esta campaña luego de que se ausentó de los Premios Emmy 2025, en donde fue confirmado como uno de los presentadores de la noche. De hecho, con su presencia y la de Jesse Williams estaba planificado rendir un homenaje a la longeva serie ‘Grey’s Anatomy’ donde Dane interpretó al querido y coqueto doctor Mark Sloan mientras que Williams interpretó al doctor Jackson Avery. Sin embargo, el actor no asistió al evento y el homenaje no se realizó.

Dane habló públicamente sobre su diagnóstico de ALS y aseguró que continúa con sus compromisos profesionales a pesar de la enfermedad. De hecho, participó en la tercera temporada de ‘Euphoria’ que se encuentra en pleno rodaje.

“Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo”, dijo en ese entonces.

