Maduro afirma que la gobernadora y toda la isla de Puerto Rico están listos para invadir Venezuela

NUEVA YORK – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tronó nuevamente contra la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, al tiempo que afirmó que toda la isla de Puerto Rico estaba lista para invadir el país sudamericano.

“Toda la isla de Puerto Rico lista para invadir Venezuela. Es lo que dice la gobernadora, y que tienen allá 100 aviones F-35 que nos van a bombardear. Y que tienen no sé cuántos miles de miles de soldados y la isla completa con la gobernadora al frente. La gobernadora va a venir en un destructor de esos a desembarcar aquí en La Guaira. Me imagino que va a desembarcar en Macuto la gobernadora”, expuso Maduro en referencia al despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el territorio desde hace más de dos semanas.

El presidente venezolano añadió que, de acuerdo con el derecho internacional, su país puede defenderse.

“Venezuela ejerce el legítimo derecho de acuerdo al derecho internacional y la Constitución a prepararse para la defensa de la paz. Ejerceremos el legítimo derecho a la defensa, y lo ejercemos plenamente. No es una tensión; es una agresión. Toda la línea es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Es una agresión diplomática, y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente”, agregó.

El funcionario hizo las expresiones este lunes en un encuentro con periodistas nacionales e internacionales.

Las declaraciones se dieron en el marco de un segundo ataque por parte de EE.UU. a una embarcación en el Caribe bajo el alegato de que en la misma viajaban narcoterroristas.

Esta es la segunda vez en cuestión de días que Maduro cuestiona a la primera mandataria aliada de Trump en medio de la disputa entre Estados Unidos y Venezuela.

La semana pasada, Maduro emplazó a González a que llegara ella primero al país en donde la esperarían las mujeres venezolanas.

“La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó?. En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, declaró Maduro en “Conversando con Correa”.

La primera ejecutiva de Puerto Rico respondió con unas declaraciones escritas en las que tildó a Maduro de pandillero, dictador y narcotraficante.

“Las amenazas del narcotraficante y dictador Nicolás Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen. Cómo gobernadora de Puerto Rico seguiré defendiendo la seguridad de nuestra isla y del Caribe frente al narcotráfico y su cartel. La droga y la violencia que llega a nuestras calles producto de sus operaciones le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo”, compartió la gobernadora.

La primera mandataria además alegó que “sectores de izquierda” y miembros del Partido Popular Democrático (PPD) estaban del lado de Maduro.

“Durante la campaña lo dijimos con claridad: sectores de la izquierda en Puerto Rico y ahora el PPD en lugar de condenar a Maduro y solidarizarse con el pueblo venezolano que sufre, prefieren defender a un criminal repitiendo sus narrativas y hasta justificando sus ataques. Hoy vemos ese guión en acción, cuando en vez de defender a nuestra nación americana, se ponen del lado de un dictador que amenaza a nuestra gente”, argumentó la también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Por un lado, el presidente del PPD y el liderato del PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) respaldan abiertamente a Maduro en esta lucha contra el narcotráfico, en vez de estar del lado correcto: con nuestra gente, con la seguridad regional y con los miles de puertorriqueños que sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, añadió.

Ayer, EE.UU. atacó una segunda embarcación en el mar Caribe que supuestamente transportaba a tres narcotraficantes venezolanos.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados con certeza, en la zona de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM). El ataque se produjo mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales”, circuló el presidente Donald Trump por la red Truth Social.

Aunque el mandatario dijo que contaban con pruebas, no mostró ninguna.

“Tenemos pruebas. Todo lo que tienes que hacer es mirar el cargamento que estaba desperdigado por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todos lados. Además, tenemos evidencia grabada desde donde estaban saliendo. Hemos grabado con mucho cuidado, porque sabemos que ustedes [la prensa] irían tras nosotros”, aseguró.

El 2 de septiembre, la Administración Trump informó de una operación similar.

En esa instancia tampoco mostró evidencia que corroborara los alegatos de que en la embarcación se movían narcotraficantes y se transportaba droga.

A Puerto Rico llegaron este sábado al menos cinco aviones F-35 que aterrizaron en el aeropuerto José Aponte de la Torre, en Ceiba, parte de la antigua base naval Roosevelt Roads.

Medios internacionales como Reuters documentaron mediante fotos el movimiento de las aeronaves. El reporte de El Nuevo Día añade que en el referido aeropuerto se vio un avión Boeing C-5 de la Fuerza Aérea de EE.UU.

También fue divisada, en el mismo aeródromo, la presencia de un avión Boeing C-5 de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Por otro lado, infantes de la Marina de EE.UU. también realizan prácticas en la Base Ramey en Aguadilla y han desembarcado equipo militar anfibio en la costa de Arroyo.

A la Base Aérea Muñiz en Carolina arribó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el lunes de la semana pasada para dar un mensaje sobre la importancia de las prácticas militares en la isla en la supuesta lucha contra el narcotráfico.

Medios estadounidenses anticiparon el envío de los aviones caza el 4 de septiembre.

Sigue leyendo:

Maduro dice que comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas” tras despliegue

El chavismo acusa a EE.UU. de realizar vuelos de inteligencia diarios contra Venezuela

(VIDEOS) Madres contra la guerra convoca a nueva protesta este sábado en base en Puerto Rico para rechazar despliegue militar de EE.UU.

Gobernadora de Puerto Rico le responde a Nicolás Maduro y lo tilda de “pandillero”

¿Qué hizo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en su visita a Puerto Rico en medio de las prácticas militares en el territorio?

Infantería de Marina de EE.UU. usa la costa de Arroyo, Puerto Rico, para desembarque de equipo militar y prácticas

Gentrificación se suma a reclamos de líderes en Vieques por lenta limpieza de terrenos contaminados por la Marina de EE.UU.



