Buscan a sospechoso de estrellar su auto contra una puerta del FBI en Pensilvania

Autoridades de Pensilvania informaron que un hombre estrelló su auto contra una puerta de metal en la sede del FBI de Pittsburgh, un hecho que fue descrito por funcionarios federales como un “acto terrorista” contra la agencia.

El agente especial del FBI, Christopher Giordano, declaró en una conferencia de prensa que el sujeto, identificado como Donald Henson manejó a gran velocidad hacia la entrada principal alrededor de las 2:40 a.m.

“Fue un ataque dirigido contra este edificio. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero vamos a agotar todas las posibilidades que nos otorga la ley federal para encontrar, detener y procesar a este sujeto hasta el límite de sus posibilidades”, apuntó Giordano.

El vehículo tenía “alguna vulgaridad” en su costado, con una aparente referencia al suicidio, señaló el FBI, que agregó que el sospechoso huyó del lugar y se creyó que podría ser peligroso, aunque su estado de armamento era desconocido.

Detalles recabados sobre la vida de Henson

Entretanto, Giordano destacó que Henson es el propietario registrado del vehículo y concluyeron que es un exmilitar que podría estar sufriendo algún problema de salud mental.

Las autoridades apuntaron que durante los hechos Henson salió del vehículo, específicamente un sedán blanco, sacó una bandera estadounidense y la juntó con la puerta

El agente del FBI señaló que el vehículo chocó contra una puerta exterior del edificio antes de que el conductor saliera y huyera. La agencia lidera la investigación y está trabajando en conjunto con la Fiscalía Federal de Pittsburgh para redactar la denuncia.

Semanas antes del ataque, Henson se presentó en una oficina del FBI en Pittsburth para presentar una queja que “no tenía mucho sentido”, apuntó Giordano, quien detalló que “nos comunicamos con él y le hicimos saber que no había ningún delito federal que pudiéramos imputarle”.

