Choque de camiones cubrió de golosinas M&M’S una carretera en NJ

Un accidente vial tragicómico obligó al breve cierre de un tramo de la autopista I-80 en Nueva Jersey por la presencia masiva de bolsas de maní M&M’S que cubrían la carretera.

Las autoridades recibieron una llamada sobre una colisión entre dos camiones tractores en Knowlton Township alrededor de las 10 p.m. del lunes. Según la investigación, un camión tractor que se dirigía al oeste y transportaba una carga completa de M&Ms chocó por detrás a otro vehículo similar que estaba estacionado cerca del marcador de la milla 2.4, destrozando ambos remolques y derramando la carga de golosinas por todas partes.

Las fotos mostraron un desastre de dulces. Inicialmente también hubo un reporte de incendio, aunque aparentemente fue falso, comentó NBC News.

La Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) cerró los carriles en dirección oeste para permitir que los equipos de emergencia llegaran a los conductores de los camiones y realizaran labores de limpieza.. Ambos hombres rechazaron la atención médica.

No está claro el motivo de la colisión. Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En mayo de 2024 un camión cisterna que transportaba 8,500 galones (32,000 litros) de gasolina estalló en llamas en un choque de tres vehículos en la Interestatal 95 en el suroeste de Connecticut, cerrando la principal carretera norte-sur de la costa este del país y provocando grandes embotellamientos. Ese choque recordó el mortal accidente de junio de 2023 en Filadelfia a lo largo de la I-95 cuando un camión con remolque que transportaba gasolina perdió el control y se incendió, destruyendo una sección de la carretera.

A fines del mes pasado un anciano murió y varias personas resultaron heridas después de que una conductora de 69 años estrellara su auto contra un gimnasio Planet Fitness en Elizabeth (NJ). Ese mes, también en Nueva Jersey, un ejecutivo farmacéutico fue acusado en relación con un choque de frente a alta velocidad que causó la muerte del ex nadador olímpico filipino Edwin Borja en marzo.

Además Alvi Limani, joven de 20 años sospechoso de matar a un amigo en un accidente de carrera de autos BMW en Nueva Jersey, fue detenido junto a su madre Vilma Vneshta (42) cuando trataban de huir del país vía Miami.

En julio una mujer mayor mató a un ciclista al arrollarlo conduciendo borracha y sin licencia en Nueva Jersey. Además en ese mismo estado un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia, fue acusado de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

En junio Max Dryerman presentó una demanda contra Tesla y su propietario Elon Musk tras la muerte de sus padres y hermana adolescente en un accidente en Garden State Parkway (NJ), siniestro que atribuye a un “diseño defectuoso e irrazonablemente peligroso”.

A principios de diciembre 6 personas murieron en un accidente de un sólo auto que terminó en llamas en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. En julio de 2024 Luis Santiago, conductor de 55 años, murió dramáticamente cuando su camión explotó al chocar en una autopista en Clifton (NJ).

Igualmente ese mes una hispana y otro conductor murieron en un aparatoso choque de frente en Garden State Parkway (NJ). En mayo de 2024 una joven de 19 años falleció dramáticamente cuando chocó en Route 30 en Atlantic City (NJ) conocida zona turística de playas y casinos en ese estado.

En abril del año pasado tres personas perecieron en un accidente vial múltiple que desató un voraz incendio en una autopista en South Brunswick, Nueva Jersey. En enero de 2024 tres ancianos fallecieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar también en ese estado.