Mamá de Gala Montes reaccionó al distanciamiento de la actriz y su hermana

Crista, mamá de Gala y Beba Montes, habló en TVNotas sobre la situación que se ha venido presentando desde hace meses entre sus dos únicas hijas, dado que una de ellas aparentemente habría robado a la actriz. Sin embargo, aclaró que la mexicana no ha querido armar mayor revuelo, dado que quiere seguir viendo a su sobrina, y de existir un escándalo, sabe que no podrá compartir más con la pequeña.

“Estoy muy sorprendida con la noticia. Ya ven que me habían echado la culpa a mí, pero yo no fui. Ahora toda la culpa cae sobre ‘Beba’. Es que está muy encariñada con la niña. Me imagino que tiene miedo de que ya no la pueda ver. Gala está tomando sus precauciones para que siga conviviendo con ella”, explicó acerca de una situación que se ha venido rumorando y de la que no han querido dar detalles.

Crista no quiso dar mayores detalles, dado que de forma constante se tergiversa lo que ella dice y todo se torna negativamente sobre lo que diga. Por ello, en muchas ocasiones prefiere mantenerse en silencio, aunque a pesar de la situación y de lo dura que puedan ser con ella en redes sociales, explicó que no pretende dejarse.

Gala Montes y su madre no se hablan tras fuertes diferencias del pasado. Crédito: Mezcalent

“Siempre, cuando me defiendo, está mal, porque soy la mamá. Una se tiene que quedar callada y aguantar los trancazos. Llega un momento en que los golpes duelen más, pero ya no me voy a dejar. Abres la boca y el hate está cañón”, expresó.

La madre de la actriz Gala Montes explicó que siempre ha tenido fe en que la verdad saldrá sola con el transcurrir del tiempo; por ello, espera que, así como las cosas con su hija se pusieron mal, más adelante todo entre ellas se pueda arreglar y la unidad prevalezca. No quiso finalizar la entrevista sin antes explicar que es una situación que le afecta.

“Al final, la verdad no necesita justicia. Todo va a salir a la luz. Solo es cuestión de tiempo. Yo espero que, si Dios la puso en mi contra, también la pueda poner a mi favor. Al menos que me crea todo lo que he dicho y advertido, pero todo puede pasar. Claro que lo espero. Son mis hijas y me duele”, explicó.

