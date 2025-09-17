México confirma amistoso con Paraguay en fecha FIFA de noviembre

La selecciones de México y su similar de Paraguay se enfrentarán este 18 de noviembre en un partido amistoso que se jugará en el estadio Alamodome de San Antonio, Texas, con el que pondrán fin al calendario deportivo del 2025 de ambos combinados.

Con el ya anunciado partido ante Uruguay en el estadio Corona de Torreón, para tres días antes, el 15 de noviembre, México ahora señala como rival a una Paraguay que viene de certificar su clasificación al Mundial 2026 en las eliminatorias sudamericanas de Conmebol con un triunfo como visitante en Lima, Perú.

“El compromiso ante Paraguay representa una oportunidad importante para que Javier Aguirre, director técnico del representativo nacional, continúe fortaleciendo la base y estructura del plantel“, se lee en el comunicado expuesto en redes sociales.

¡Volvemos a San Antonio! 🤩



Continuamos nuestra preparación para el Mundial 2026 y enfrentaremos a otra selección clasificada y de gran exigencia ⚽.

Más detalles ✍🏻: https://t.co/dZC8Ysoq2v #PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/DW2s44SOaZ — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 17, 2025

La información de la Federación Mexicana de Fútbol completa el resto de compromisos que se unen también a los agendados para octubre contra Colombia el 11 en el AT&T Stadium de Dallas, y el 14 con Ecuador en el estadio Akron de Guadalajara.

En cuanto a Ecuador, de acuerdo a declaraciones del director deportivo de la selección de México, Diulio Davino, será el último partido amistoso a realizarse en México antes del Mundial.

“Va a ser nuestro último partido de preparación aquí previo al Mundial, a petición de Javier Aguirre. Será contra Ecuador, que va segundo en las eliminatorias de la Conmebol y está clasificado al Mundial; será una dura prueba”, había comentado Davino.

El Tri busca cerrar así un 2025 en el que amarró su primera Liga de Naciones de la Concacaf y concretó el bicampeonato de la Copa Oro, antes de empatar en septiembre en partidos amistosos sin goles con Japón y 2-2 con Corea del Sur.

