Alfredo Adame critica a Lupillo Rivera: ‘No vale un cacahuate’

El actor mexicano Alfredo Adame insultó a Lupillo Rivera, con quien tuvo fuertes diferencias en La Casa de los Famosos All-Stars. Ahora, ha lanzado un mensaje en su contra luego de que el cantante revelara que ha perdido casi por completo la capacidad auditiva en uno de sus oídos.

“El sapo tetón está mal de todo, del cerebro, de la cola, los juanetes, de todo. Es un sapo tetón que no vale un cacahuate. Ahí la estrella era la hermana (Jenni Rivera) y después se quiso colgar”, dijo a varios reporteros en México, según un video que publicó el programa Hoy Día.

Con este mensaje, el ‘Golden Boy’ deja claro que no le agrada el artista y pese a la enfermedad por la que está atravesando, no tiene solidaridad con él.

La enfermedad de Lupillo Rivera

Esta semana, el ‘Toro del Corrido’, como también es conocido, contó en una entrevista con Despierta América que ha perdido la capacidad auditiva de uno de sus oídos.

“Creo que este momento es muy fuerte para mí porque me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho el escenario, la adrenalina”, dijo en la conversación que tuvo en el programa de la cadena Univision.

En su relato también contó: “No escucho ya las alarmas en la mañana, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar, la puerta; en el escenario me baso en la vibración”.

Este problema surgió mientras estuvo en La Casa de los Famosos All-Stars, razón por la que decidió abandonar el proyecto. Su salida causó mucho revuelo, debido a que muchos aseguraron a que se debió por el rechazo que había por parte de algunos televidentes hacia su participación.

Recordemos que Lupillo fue una figura bastante controversial en la cuarta temporada del reality, en donde alcanzó el tercer lugar. Cuando se anunció que estaría en la edición de este año, los comentarios no faltaron en redes sociales, algunos para mostrar su apoyo y otros para rechazar que participara nuevamente en la reconocida competencia.

