Aseguran que la privacidad era prioridad Brad Pitt en su búsqueda de nueva casa

Hace un mes se informó que Brad Pitt había pagado por $12 millones de dólares en una mansión en Hollywood Hills, California. Ahora, una fuente cercada al actor asegura que él estaba buscando una nueva residencia desde hace tiempo.

La fuente le dijo a ‘New York Post’: “Quería un lugar con un sistema de seguridad óptimo y privacidad, y este lugar le llamó la atención”. Pitt estaba buscando una nueva residencia desde antes de que su mansión en Los Feliz fuera asaltada mientras él promocionaba la película ‘F1’.

Su nueva propiedad pertenecía a Dave Keuning, conocido por ser el guitarrista de The Killers, y a su esposa, la diseñadora de interiores Emilie Keuning. Durante el tiempo que les perteneció la casa, la pareja se encargó de reformar el sitio que originalmente fue construida en los años 80.

Aunque en el listado de la propiedad no se especificaba, esta nueva residencia debe ofrecer un refinado sistema de seguridad en el que Pitt confía, aunque el actor también podría estar planeando instalar uno. La residencia también debe ofrecer la privacidad necesaria gracias a las áreas verdes y naturaleza que la rodea.

Al mismo tiempo que pagó por una nueva mansión, el ganador del premio Oscar vendió la casa en Los Feliz que fue asaltada. Fuentes cercanas al actor también dicen que la idea de vender esta propiedad existía antes de que entraran a robar.

Este año ha sido muy movido para Pitt, pues además de estrenar ‘F1’, también comenzó con el rodaje de la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ y su madre Jane Etta murió a los 84 años.

