Ídolo de Argelia lanza dura crítica al PSG sobre Gianluigi Donnarumma 

La salida del guardameta italiano, Gianluigi Donnarumma, de las filas del París Saint Germain (PSG) se ha convertido en uno de los acontecimientos que más ha causado revuelo en esta temporada del balompié europeo; esto debido a que dejaron fuera de sus filas al que se ha consolidado como uno de los mejores porteros del viejo continente para que milite ahora con el Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

Ante este hecho el exjugador argelino, Faouzi Ghoulam, mostró su enojo durante una entrevista ofrecida para Diario AS sobre esta decisión tomada por parte del PSG; consideró que le faltaron el respeto al portero italiano y consideró que simplemente fue una medida que realizaron para mantener contento al entrenador Luis Enrique después de ganar la Champions League.

“El PSG cometió un error flagrante y le faltó el respeto a Gigio. Querían complacer a Luis Enrique porque ganó, pero no se le puede hacer esto a un jugador emblemático, decisivo para las victorias”, expresó.

Manchester City’s goalkeeper Gianluigi Donnarumma celebrates after the Premier League soccer match between Manchester City and Manchester United in Manchester, England, Sunday, Sept. 14, 2025. (AP Photo/Dave Thompson)

“Gigio está entre los dos o tres mejores porteros del mundo y estará entre los diez mejores para el Balón de Oro, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera llegado Guardiola? Chevalier es muy bueno, pero me pregunto si Gigio no hubiera sido tan bueno con los pies como dicen, lo suficiente como para hacer que el PSG cambiara, ¿alguien como Pep lo habría fichado?“, agregó el antiguo jugador en sus declaraciones.

Para finalizar, Faouzi Ghoulam aseguró que Donnarumma era bastante querido y respetado tanto por sus compañeros de equipo como por la afición del cuadro francés, por lo que considera que es un acto inexplicable que lo hayan cortado de esa manera para enviarlo a una liga diferente.

“Esta excusa no tiene sentido. Yo también vivo en París y conozco historias y gente. Sé cuánto lo querían y respetaban sus compañeros y la gente. No puedo explicarlo porque es una decisión inexplicable. ¡Qué estupidez!” concluyó.

Es importante resaltar que Gianluigi Donnarumma partió como titular este fin de semana en el partido disputado contra el Manchester United, duelo en el que los citizens lograron vencer 3-0 gracias a una impresionante actuación del italiano que logró detener una variedad de balones para dejar el arco resguardado y demostrar sus capacidades de juego.

Donnarumma dice adiós al PSG. Crédito: Adam Hunger | AP

Gesto de Haaland

Tal fue el trabajo dentro de los tres postes que hizo el portero de 26 años que incluso el atacante Erling Haaland lo aplaudió tras culminar el partido y afirmó que tienen todo lo necesario para estar confiados en ese sector de la cancha ahora.

“¡No se olviden de Donnarumma! Ha estado fantástico hoy. ¡Quizás le daría mi premio al Jugador del Partido! Estuvo increíble”, expresó el jugador noruego en declaraciones ofrecidas en la transmisión oficial tras haberse culminado el partido.

