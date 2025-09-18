Investigan muerte de estudiante colgado de un árbol en una Universidad de Mississippi

Un estudiante afroamericano fue descubierto colgado de un árbol en la Universidad Estatal Delta en Cleveland, a principios de esta semana. Después de realizar la autopsia, el forense reveló que no tenía signos de violencia y después las autoridades declararon que posiblemente fue un suicidio. El caso sigue bajo investigación.

El cuerpo de Demartravion “Trey” Reed, de 21 años, fue descubierto por un miembro de la facultad alrededor de las 7:00 de la mañana del lunes 15 de septiembre, cuando estaba colgado de un árbol cerca de las canchas de pickleball en el campus, indicó la policía de la universidad a ABC News.

El presidente de la universidad, Dan Ennis ofreció una conferencia para dar información sobre el caso. “Quiero comenzar reconociendo que la forma en que se descubrió a Trey ha despertado muchas emociones en esta comunidad y muchas emociones en todo el estado y la nación”, expresó Ennis.

“No sufrió laceraciones, contusiones, fracturas”

El médico forense del condado de Bolívar proporcionó un informe sobre la autopsia en donde resumió que “no indica evidencia de juego sucio”. Según el informe del forense que publicó en redes sociales, la víctima no presentaba signos de violencia.

We've been retained by the family of Demartravion "Trey" Reed — the 21-year-old Delta State University student whose body was found hanging from a tree.



Trey was a young man full of promise and warmth, deeply loved and respected by all who knew him. His family and the campus… pic.twitter.com/aaE88MRy0G — Ben Crump (@AttorneyCrump) September 16, 2025

“Con base en el examen preliminar, podemos confirmar que el fallecido no sufrió laceraciones, contusiones, fracturas compuestas, huesos rotos o lesiones consistentes con una agresión”, subrayó el forense.

Durante la conferencia, el jefe de la Policía Estatal de Delta, Michael Peeler, afirmó que la investigación de la muerte de Reed sigue en curso y hasta el momento “no hay evidencia de crimen”.

“Una vez más, la declaración fue que no creíamos ni teníamos evidencia de un crimen”, dijo Peeler, quien fue el segundo oficial en llegar a la escena después de recibir el primer informe.

Declaran que fue un suicidio

Mientras, WLOX publicó que el Departamento de Policía de Cleveland, compartieron este jueves que tras “los hallazgos de la Oficina del Médico Forense del Estado de Mississippi fueron consistentes con la investigación inicial, determinando que la causa de la muerte fue ahorcamiento y la forma de muerte, podría ser suicidio”.

El abogado de la familia de Trey, Benjamin Crump, declaró que emprenderá una investigación independiente sobre la muerte, incluyendo una autopsia independiente, “para verificar las conclusiones del médico forense estatal y garantizar que ninguna pregunta quede sin respuesta”.

Las autoridades señalaron que todo el material, entre ellos un video, ha sido entregado también al FBI y la Fiscalía para su revisión.

