Marcus Rashford brilla con doblete y le da la victoria al Barcelona en Champions League contra Newcastle

Marcus Rashford vivió una noche soñada en St. James’ Park. El delantero inglés, pitado durante todo el partido por la afición del Newcastle, firmó un doblete de antología en su debut goleador con el Barcelona en Champions League, guiando a los azulgranas a un triunfo 1-2 en Inglaterra.

El atacante, que llegó procedente del Manchester United con cuentas pendientes tanto a nivel de club como de selección, respondió en el mejor escenario posible y ante un espectador de lujo: Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, quien siguió atento la actuación desde la grada.

El Barcelona sufrió más de 50 minutos bajo la intensidad de las “Urracas”, que dominaron a los puntos y tuvieron las ocasiones más claras. Sin embargo, el arquero Joan García fue decisivo con una atajada salvadora a quemarropa ante Harvey Barnes que mantuvo en pie a los de Hansi Flick.

Con el paso de los minutos, el conjunto culé encontró aire y su héroe. Rashford, que llevaba cuatro años sin marcar en Champions y aún no se había estrenado con la camiseta del Barça, apareció con toda su jerarquía: primero, con un impecable cabezazo a centro de Koundé desde el punto de penalti, y luego con un misil desde la frontal, imposible de detener, que confirmó que su calidad sigue intacta.

El descuento del Newcastle llegó demasiado tarde. Anthony Gordon marcó en el 91 tras una gran jugada colectiva, pero no alcanzó para evitar que los tres puntos viajaran a Barcelona.

El doblete de Rashford no solo da tranquilidad al Barça de cara al próximo duelo contra el PSG en el Camp Nou, sino que también reivindica al inglés, que busca recuperar un lugar protagónico en la selección tras años difíciles en el Manchester United.

