“The Wrong Paris”: La nueva comedia romántica de Netflix que está cautivando al público 

El catálogo de Netflix sigue sumando producciones que enganchan desde el primer momento con sus audiencias. Tal es el caso de la cinta “The Wrong Paris”, una comedia romántica que se estrenó el pasado 12 de septiembre y cuenta en su elenco a la estrella Miranda Cosgrove.

Tal ha sido su impacto, en apenas unos días de su estreno, que el nuevo proyecto de la protagonista de “iCarly” ya forma parte del top 10 de la plataforma en Estados Unidos, en el cuarto lugar, además de consolidarse en el segundo sitio a nivel global.

Una comedia romántica con un giro inesperado

De acuerdo con Netflix, “The Wrong Paris” narra la historia de Dawn (Miranda Cosgrove), una joven con grandes aspiraciones artísticas que se inscribe en un reality show convencida de que se grabará en París, Francia.

Su plan es aprovechar la oportunidad para ganar el premio y pagar la escuela de arte de sus sueños. Sin embargo, al llegar descubre que la filmación se realiza en Paris, Texas, lo que desata una serie de situaciones inesperadas que cambiarán por completo el rumbo de su vida.

La película combina el encanto de una comedia romántica clásica con la frescura de un concurso televisivo ficticio. En medio de los malentendidos, Dawn encuentra un nuevo camino hacia el amor y el autodescubrimiento, lo que ha capturado rápidamente la atención de los espectadores.

Miranda Cosgrove vuelve a brillar en Netflix

Uno de los grandes atractivos de “The Wrong Paris”, y la posible razón de su gran éxito, es la presencia de Miranda Cosgrove, quien vuelve a colaborar con la plataforma después del éxito de “Mother of the Bride” en 2024.

Esta es su segunda participación en una producción de Netflix, consolidándola como uno de los rostros juveniles favoritos en las comedias románticas, tras su regreso con la nueva temporada de la serie que la catapultó: “iCarly”.

Según reseñas de People, Cosgrove aporta carisma y cercanía a su personaje, lo que ha permitido que la cinta conecte con un público diverso, especialmente entre los fanáticos de historias románticas ligeras y de tono positivo.

Filmaciones, recepción y primeras reacciones

Aunque la trama se ambienta en Texas, el rodaje de la película se llevó a cabo principalmente en Vancouver y en la ciudad de Agassiz, en Columbia Británica, Canadá, según confirmó Decider. Esta elección de locaciones permitió recrear tanto la atmósfera del sur estadounidense como los escenarios televisivos necesarios para la historia.

Desde su estreno, la película ha recibido comentarios positivos en redes sociales. Críticos destacan su estilo “escapista” y la manera en que juega con la idea de expectativas versus realidad, lo que añade un toque original a la fórmula clásica de las comedias románticas.

