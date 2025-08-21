“Night Always Comes”: La nueva película de Netflix que está arrasando a nivel global

En pleno verano de blockbusters, Netflix no cede ante los grandes estudios con una cinta que ha logrado cautivar a un público global y, de paso, confirmar el buen momento de la actriz británica Vanessa Kirby, una de las protagonistas de la actual cinta de superhéroes “Fantastic Four: First Steps”: “Night Always Comes”.

La cinta llegó al catálogo el pasado 15 de agosto, y en pocos días logró captar la atención de la audiencia gracias a su mezcla de drama social y suspenso, al grado de ocupar el segundo lugar a nivel mundial en el Top 10 de Netflix.

La sinopsis de la película

“Night Always Comes” narra la historia de Lynette, una mujer que en el transcurso de una sola noche lucha contra el tiempo y la adversidad para asegurar el futuro de su familia. Con un entorno marcado por la precariedad económica, el relato muestra cómo las presiones sociales y financieras pueden empujar a tomar decisiones extremas.

Ambientada en la ciudad de Portland, la cinta refleja un retrato áspero de la desigualdad, los sacrificios y la desesperación. La trama combina tensión y emotividad en un recorrido nocturno que mantiene al espectador en vilo, mientras muestra la fortaleza de una mujer que busca no perder aquello que más ama.

Elenco y dirección de alto nivel

La película cuenta con la dirección de Benjamin Caron, reconocido por su trabajo en producciones de gran prestigio como “The Crown” y la serie “Andor” y altamente alabadas por la crítica. Su estilo visual y narrativo aporta intensidad a la historia, logrando que cada escena tenga un peso emocional y estético significativo. Junto a él, la guionista Sarah Conradt adapta con fidelidad y crudeza la novela original de Willy Vlautin.

El elenco de “Night Always Comes” reúne nombres destacados que refuerzan el atractivo del proyecto: Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Julia Fox, Randall Park, Eli Roth, Stephan James y Michael Kelly, quienes aportan actuaciones sólidas que complementan el tono dramático de la película.

Vanessa Kirby, la fuerza protagonista

La presencia de Vanessa Kirby es uno de los elementos centrales del éxito de la cinta. Tras brillar recientemente en “Fantastic Four: First Steps”, la actriz británica vuelve a deslumbrar con una interpretación intensa y conmovedora en el papel de Lynette. Su capacidad para transmitir vulnerabilidad y determinación ha sido ampliamente elogiada por críticos y espectadores.

Kirby no solo lidera el elenco, sino que también imprime al personaje una autenticidad que conecta con el público de manera inmediata.

Continúa leyendo:

Netflix publica y retira anuncio de pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

Comparten primeras fotos del rodaje de la serie de ‘Harry Potter’ de HBO

“Mindhunter” podría regresar a Netflix con una tercera temporada





