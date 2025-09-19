Kali Uchis retirará su colaboración con D4vd tras hallazgo de cadáver en su auto

La cantante Kali Uchis informó que su canción “Crashing” con el cantante D4vd “está en proceso de ser retirada” de todas las plataformas de streaming. Esta decisión la tomó luego de que las autoridades hallaron el cadáver de una adolescente en un auto registrado a nombre del cantante.

La artista recibió críticas en una publicación en Instagram del 11 de septiembre en la que cuastionan su relación con D4vd. Kali Uchis aclaró en respuesta a un usuario que no era su amiga y que la canción estaba en proceso de ser retirada.

“No es mi amigo, hice una canción con él que está en proceso de ser retirada debido a la inquietante noticia de hoy”, escribió en respuesta.

Kali Uchis se quejó de que se culpen a las mujeres “por lo que hacen los hombres”, algo que calificó como misoginia.

“Está bien, gente como ella es la razón por la que siempre culpan a las mujeres por lo que hacen los hombres, jaja. Supongo que es la misoginia internalizada de este mundo”, respondió a otro usuario.

“Crashing” el álbum debut de D4vd, Withered y el video musical de esta canción se estrenó en abril de este año.

D4vd se ha vuelto blanco de escrutinio público luego de que las autoridades hallaron a principios de septiembre de este año un cadáver en el maletero del Tesla registrado a nombre del cantante. De acuerdo con la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el cuerpo hallado en el vehículo correspondía a Celeste Rivas Hernández de 15 años de edad, desaparecida desde abril de 2024 en Lake Elsinore

A pesar de que el cuerpo fue hallado en su auto, las autoridades todavía no han señalado a David Anthony Burke como sospechoso del caso. Sin embargo, el caso está siendo investigado como un homicidio.

D4vd se encuentra actualmente de gira con su Withered World Tour, pero canceló su concierto en Seattle el miércoles (17 de septiembre) por la noche tras conocerse la información sobre el cuerpo hallado en su auto.

Sigue leyendo:

Brett James, ganador de un Grammy, murió en un accidente de aéreo

Raphael anuncia gira por Estados Unidos en 2026: su primer show será en Nueva York

SAG-AFTRA condena suspensión del programa de Jimmy Kimmel