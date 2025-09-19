Brett James, ganador de un Grammy, murió en un accidente de aéreo

Brett James, compositor ganador de un Grammy, falleció a sus 57 años en un acciente aéreo ocurrido en Carolina del Norte, según informó el Salón de la Fama de Compositores de Nashville.

James viajaba a bordo de un avión de motor pequeño que se estrelló en un campo en Franklin, Carolina del Norte, a unos 435 km al sureste de Nashville. Según informó WLOS, afiliada de CNN, el avión se estrelló cerca de una escuela primaria.

La Oficina del Sheriff del Condado de Macon aseguró que todos las personas dentro del avión están a salvo. “Los estudiantes y el personal están a salvo. Hubo un accidente de avión en la propiedad vecina. Reiteramos que todos los estudiantes y el personal están a salvo”, escribió en su cuenta de Facebook.

Brett James fue un reconocido compositor de música country y miembro del Salón de la Fama de Compositores de Nashville desde 2020.

El compositor trabajó con estrellas de la música como Taylor Swift, Bon Jovi y Keith Urban. En 2006 ganó un Grammy a la Mejor Canción Country por coescribir “Jesus, Take the Wheel”.

La cantante Carrie Underwood, una de las colaboradoras de James, lamentó su fallecimiento. “Hay cosas que son simplemente inimaginables. La pérdida de Brett James para su familia, amigos y nuestra comunidad musical es demasiado grande para expresarla con palabras”, escribió Underwood, de 42 años, en su Instagram el viernes 19 de septiembre. “Brett era la personificación de ‘genial’. Lo imagino subiendo a mis cabañas para escribir en su moto, con el pelo perfectamente peinado a pesar de llevar casco durante tanto tiempo”.

La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores también lamentó el fallecimiento de James en una publicación de Instagram. “Brett fue un colaborador de confianza para los nombres más grandes del country, y un verdadero defensor de sus compañeros compositores”, escribió.

