Shakira bate récord al completar 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX

La cantante colombiana Shakira completó 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, marcando un récord histórico.

El 18 de septiembre Shakira cerró su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ por Ciudad de México. La estrella colombiana ofreció un impecable show de despedida y tuvo como invitada a la cantante mexicana Danna para cantar juntas el exitoso tema ‘Soltera’, que forma parte del más reciente álbum de la artista barranquillera.

Shakira le dedicó un sentido mensaje a su público mexicano que la acompañó durante 12 noches en el antiguo Foro Sol de Ciudad de México.

“Mi último concierto en la Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP, ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible, es un verdadero regalo del que jamás me olvidaré”, dijo desde el escenario.

La artista le dedicó un mensaje a México por su recibimiento. “Como dice el lema de este estadio, ‘Vivir es increíble’, especialmente vivir lo que se vive aquí en tierras mexicanas. Quiero que el mundo entero sepa que México es mágico”, agregó

Shakira atravesó una de las rupturas más polémicas de los últimos años tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué en 2022. Desde el escenario, la artista aseguró que los últimos años de su vida no han sido sencillos pero señaló que las mujeres tienen la capacidad de sobreponerse a las dificultades.

“Ustedes saben que mi vida no ha sido fácil los dos últimos años pero es que de las caídas nadie se salva, nadie”, indicó. “Lo que sí sé es que nosotras las mujeres cuando nos caemos, resulta que nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más fuertes un poquito mas resilientes”, dijo la intérprete.

La gira de Shakira en México ha sido un éxito total. Según cifras de OCESA, la artista reunió a 65.000 personas cada noche en el estadio capitalino durante 12 shows y vendió un total de 780.000 boletos.

Shakira está a punto de completar un total de 28 conciertos durante su paso por México. En marzo de este año la cantante ofreció su primer tramo de conciertos en México, con siete fechas en el Estadio GNP Seguros. En una segunda vuelta, agregó cinco conciertos entre agosto y septiembre en el mismo recinto capitalino. También ha ofrecido conciertos en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Tijuana, Hermosillo, entre otros.

