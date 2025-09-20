Beéle publica video luego de que lo demandara su ex Isabella Ladera 

El cantante colombiano Beéle subió a su cuenta de TikTok un video en el que apareció bailando y dejó un corto mensaje que ha dejado intrigados a muchos de sus seguidores, pues especulan si es o no una respuesta para su ex Isabella Ladera, quien lo demandó por presuntamente filtrar un video íntimo de ambos.

En la publicación, el artista bailaba lentamente su tema ‘Estrella fugaz’, además de esto escribió: “Como quieras, quiero”.

El texto causó mucho revuelo entre los usuarios de TikTok, pues debido a todo lo ocurrido no dejaron de hablar de si será o no una forma de responderle a la modelo venezolana.

Algunos usuarios dejaron mensajes para Béele como: “Sabias palabras de la filósofa escritora, Isabella Ladera”. “Quisiera tener la mentalidad de este joven, se puede caer el mundo a su lado y a él no le importa es nada”, “Como quieras querer”, “Isa se dañó la vida por un tipo que al final está aquí riéndose de la situación, qué final tan raro”.

Este video ha obtenido miles de “me gusta”, comentarios y compartidos, demostrando lo viral que ha sido el tema de la filtración del video de la expareja.

El video de Beéle, ¿es para Isabella Ladera?

Esta semana, Isabella Ladera oficializó la acción legal contra el cantante, a quien acusa de haber compartido este material y perjudicar así su reputación.

“The Hachar Law Group ha presentado una demanda civil en el Condado de Miami-Dade en representación de la modelo internacional y empresaria Isabella Ladera contra el artista Beéle y otras partes no identificadas. La demanda hace responsables a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado relacionados con la Sra. Ladera”, dijo el equipo legal de la modelo.

En la publicación, además indicaron: “Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito y lo único que deja son cicatrices”.

Por ahora, Beéle ni su equipo han hablado formalmente de esta demanda que supone un problema importante para el colombiano.

