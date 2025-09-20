Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 20 de septiembre de 2025

La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 28 de septiembre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como el fin de semana pasado, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.

De ellos, en California, promete ser una de las más importantes de septiembre con dos campeonatos en juego. El invicto puertorriqueño Óscar Collazo expone sus títulos mundiales de peso paja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el filipino Jayson Vayson.

Además, Gabriela Fundora arriesga el campeonato indiscutible de peso mosca femenino frente a la argentina Alexas Kubicki, en un choque que podría definir la hegemonía de la división.

En Ottawa, Canadá, la acción se centra en el enfrentamiento entre Sara Bailey y Evelin Nazarena Bermúdez por la unificación de los títulos minimosca AMB, FIB y OMB.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Indio, California (Transmisión: DAZN)

Títulos peso paja OMB/AMB – 12 rounds

Óscar Collazo (10-0-0, 7 KO) vs. Jayson Vayson (11-1-1, 6 KO)

Campeonato indiscutible peso mosca femenino – 10 rounds

Gabriela Fundora (14-0-0, 8 KO) vs. Alexas Kubicki (6-0-0, 1 KO)

Ottawa, Canadá (Sin transmisión)

Título minimosca AMB/FIB/OMB – 10 rounds

Sara Bailey (8-0-0, 2 KO) vs. Evelin Nazarena Bermúdez (19-1-1, 6 KO)

Combates destacados

Samuel Jaime Rodríguez (6-1-0, 4 KO) vs. Cody Kelly (7-2-0, 3 KO) – 8 rounds, peso welter

Adrien Davin Carrasco (2-0-0, 1 KO) vs. Jonatan Lecona Ramos (3-3-0, 1 KO) – 4 rounds, superpluma

Pascal Villeneuve (1-0-0) vs. Gregory Miller (0-1-0) – 4 rounds, semipesado

Cam Laing (1-0-0) vs. Serge Ntetu (14-5-0, 4 KO) – 4 rounds, welter

Adam Fregonas (0-1-0) vs. Jaime Alonso Córdoba (0-1-0) – 4 rounds, mediano

