Jorge Bernal habla de Ángela Aguilar: ‘Transmite las cosas de una manera falsa’

El presentador Jorge Bernal hizo unas declaraciones acerca de Ángela Aguilar que han causado muchas reacciones en las redes sociales, pues siente que la cantante de música regional mexicana no se comunica de la mejor manera.

En el programa ¡Siéntese Quien Pueda! el conductor indicó: “A mí me gusta Ángela Aguilar, lo que pasa es que ella transmite muy falsas las cosas, yo creo que cuando ella lo dice de una manera para quedar bien, y al contrario, queda mal”.

Esta declaración fue compartida en la cuenta en Instagram del show, por lo que hubo cientos de reacciones por parte de los usuarios. Algunos apoyaron al cubano y otros estuvieron en contra.

Reacciones a la declaración de Jorge Bernal

Entre los mensajes que se leyeron estuvieron: “Estoy de acuerdo, sin quitar que canta hermoso”, “Exactamente”, “Angela Aguilar es segura y muy valiente al momento de hablar y alza la voz cuando son cuestiones importantes para muchas personas”.

Otros escribieron: “Depende de los oídos que la oyen y su forma de interpretación, a mí me parece una chica inteligente y madura cuando habla”, “La gente solo puede dar lo que lleva en su corazón. Si alguien percibe a Ángela Aguilar como ‘falsa’, en realidad está proyectando lo que tiene dentro. Yo, en cambio, percibo lo contrario: veo en ella a una muchacha de 21 años que se mete en problemas precisamente porque es sincera, porque siempre dice lo que piensa”.

La intérprete de ‘Dime cómo quieres’ ha sido fuertemente criticada luego de que se confirmara su relación con Christian Nodal, quien salía con la rapera argentina Cazzu.

Muchos han considerado que la hija de Pepe Aguilar interfirió en esa relación y que no es algo que deba aplaudirse, pues, por el contrario, es un mal ejemplo.

