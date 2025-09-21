La opinión de Alfredo Adame sobre el caso de la familia Aguilar y Cazzu

El actor mexicano Alfredo Adame fue consultado sobre Cazzu, quien ha sido tema bastante mediático por su ruptura con Christian Nodal.

En un encuentro con varios reporteros, el ‘Golden Boy’ opinó sin rodeos acerca de la rapera argentina, pero también de la familia Aguilar, debido a que Ángela ha sido duramente cuestionada por salir con Christian Nodal, ex de la artista.

“A Pepe Aguilar lo respeto muchísimo y bueno, pues cada bien su cuento. Para mí es un hombre de respeto y toda su familia. Yo no tengo que darle ningún consejo, él tiene un criterio muy amplio”, comentó.

El veterano artista explicó luego que respeta mucho a Cazzu: “Es una mujer inteligente, que respondió bien. Su música no la conozco, pero respondió yo creo que a la altura de toda la situación que se dio. En primer lugar, por mantenerse prudente. Yo a Cazzu la respeto“.

Adame consideró que en medio de la polémica, ella ha hecho las cosas muy bien.

Le preguntaron también por Ángela Aguilar y evitó dar una respuesta polémica. “La forma en que hicieron todo estuvo perfectamente bien”, destacó.

La polémica con Ángela Aguilar y Nodal

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado una fuerte controversia en el mundo del espectáculo. Pocas semanas después de que Nodal anunciara el fin de su relación con la rapera Cazzu, con quien tiene una hija, Inti, se confirmó su romance con la hija de Pepe Aguilar.

Este nuevo idilio desató una ola de críticas, ya que muchos fans y medios especularon que Ángela habría sido la “tercera en discordia”, o que la relación habría comenzado antes de la ruptura de Nodal y Cazzu. Las redes sociales se inundaron de memes y comentarios negativos, señalando a Ángela como la causante de la separación y cuestionando la rapidez con la que Nodal inició un nuevo romance.

