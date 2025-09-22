Angelina Jolie dijo que no reconoce a Estados Unidos

El pasado 19 de septiembre, inauguró la edición número 73 del Festival de Cine de San Sebastián, en España. Cientos de estrellas desfilarán por el festival durante todos estos días hasta el 27 de septiembre.

Una de las estrellas de Hollywood que ya han hecho su aparición en San Sebastián es Angelina Jolie, quien estrenó ‘Couture’, película que protagoniza junto con Louis Garrel, Ella Rumpf y Garance Marillier. La dirección y guion del film es de la cineasta francesa Alice Winocour.

En la conferencia de prensa en la que participó antes del estreno de ‘Couture’, se le preguntó sobre su opinión sobre el panorama político actual en Estados Unidos. Tomando en cuenta la llegada de Donald Trump a la presidencia y la reciente muerte de Charlie Kirk.

“Es una pregunta muy difícil. Debo decir que amo a mi país y, en este momento, no lo reconozco. Siempre he vivido internacionalmente. Mi familia es internacional. Mi vida, mi visión del mundo, es igualitaria y unida. Cualquier cosa, en cualquier lugar, que divida o limite las expresiones y libertades personales [de cualquier persona] me parece muy peligroso”, respondió..

También considera: “Creo que estos son tiempos tan graves que debemos tener cuidado de no decir las cosas a la ligera. Así que tendré cuidado en una conferencia de prensa… Pero estos son tiempos muy, muy difíciles”.

Hay que recordar que hace unas semanas se dijo que la actriz está considerando mudarse de Estados Unidos, un plan que se ha tenido que paralizar mientras que espera que sus hijos menores cumplan 18 años.

En su momento, se dijo que Jolie nunca había querido tener a Los Ángeles, California, como su residencia principal.

‘Couture’ narra la historia de Maxine (Jolie), una directora de cine estadounidense de más de 40 años que tiene que dirigir un cortometraje para un desfile de la Semana de la Moda de París. Por los momentos, no se tiene confirmación sobre cuál es la fecha de estreno en salas de cine de Estados Unidos.

Sigue leyendo:

• Antigua casa de verano de Brad Pitt y Angelina Jolie fue demolida

• Salma Hayek y Angelina Jolie disfrutaron en Veracruz comida totonaca

• Brad Pitt y Angelina Jolie se enfrentarán en tribunales