Leyenda del boxeo mexicano lanza dura crítica contra el Canelo Álvarez

Carlos Zárate, una de las figuras más emblemáticas del boxeo mexicano, expresó su opinión sobre el desempeño de Saúl “Canelo” Álvarez tras su combate contra Terence Crawford en el que terminó perdiendo el título indiscutido de los pesos súper medianos.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista con el canal de YouTube El Clinch, donde Zárate destacó que a su juicio le está faltando al Canelo para dar el siguiente paso en su carrera. Según el ex campeón, a Álvarez le hace falta alguien en su esquina que lo motive más y lo incite a ir al frente sin reservas.

Para Zárate, la clave de este problema radica en que Canelo no muestra la agresividad que se espera de un peleador de su calibre y eso fue el principal problema al momento de enfrentarse contra el estadounidense.

“Crawford no creo que sea un gran peleador. Le falta entrar a pelear, y nunca lo hizo. Le falta alguien que le exija en su esquina realmente porque él manda hasta a la esquina, ese es el motivo”, expresó el veterano boxeador durante la entrevista.

Zárate explicó que aunque Canelo intentó presionar a Crawford en varios momentos del enfrentamiento, no logró conectar con sus golpes, mientras que Crawford aprovechó su habilidad para contragolpear y su velocidad, lo que le permitió marcar la diferencia; agregó que en situaciones como estas es necesario un plan alternativo para poder buscar un nocaut a toda costa.

“Sí, ese plan B es eso, buscar el nocaut. Entrar, no importa recibir, sino lo que interesa es dar. Lo que le hace falta es eso precisamente, salir a tirar golpes, no andar caminando atrás de ellos. Y siempre ha sido así en todas sus peleas, por eso no convence. Pero realmente es un buen peleador porque se prepara bien, tiene buena condición y todo, pero para rematar falta eso, que se dirija realmente a cambios de golpes”, agregó.

Cuando Zárate fue preguntado sobre si Canelo debería enfrentarse a otro tipo de rivales o si una revancha con Crawford sería adecuada, el ex campeón fue cauteloso y no quiso especular sobre opciones concretas. Sin embargo, subrayó lo que considera necesario para el futuro de Álvarez.

“Lo que quiero ver es que la próxima pelea sea realmente una pelea difícil, que él vaya a buscar al peleador, al contrincante, y que no importa que reciba dos o tres golpes, que le entre a los put*zos”, resaltó en sus declaraciones.

Finalmente, Zárate concluyó que lo que le hace falta al Canelo es “más nivel” en sus rivales, sugiriendo que un enfrentamiento con alguien como David Benavidez sería una opción ideal, ya que para Canelo, “ya más nivel para él ya no hay”.

Sigue leyendo:

–Mauricio Sulaimán defiende al Canelo Álvarez de las críticas

–Óscar de la Hoya lanza dura crítica contra el Canelo Álvarez tras su derrota

–Abel Sánchez se rinde ante el trabajo de Terence Crawford