Dodgers superan los 4 millones de aficionados en una temporada por primera vez en su historia

Los Ángeles Dodgers alcanzaron un hito histórico en 2025 al atraer 4,012,470 aficionados a lo largo de la temporada regular, convirtiéndose en el primer equipo en la historia de la franquicia en superar la marca de los 4 millones de espectadores y en apenas el décimo equipo de las Grandes Ligas en lograrlo.

El registro se selló el domingo en el último partido en casa contra los San Francisco Giants, que reunió a 46,601 fanáticos en el Dodger Stadium. Con un promedio de 49,537 asistentes por juego, el equipo angelino ratifica su dominio en los números de taquilla.

Un estadio líder en asistencia

El Dodger Stadium, inaugurado en 1962 y con capacidad para 56,000 espectadores, ha sido la casa de una de las aficiones más fieles del béisbol. Los Dodgers han liderado las Grandes Ligas en asistencia en 12 de las últimas 13 temporadas, quedándose cortos únicamente en 2020 por las restricciones de la pandemia.

La hazaña de los 4 millones no se veía en MLB desde 2008, cuando Yankees y Mets lo consiguieron en Nueva York. Antes, franquicias como los Blue Jays (1991-1993) y los Rockies (1993) también lograron el récord.

El equipo de Los Ángeles se ha clasificado a la postemporada por 13 años consecutivos, desde 2013, igualando la segunda racha más larga de la historia de MLB. Ese período incluye dos títulos de Serie Mundial y cuatro banderines de la Liga Nacional, consolidando a la franquicia como una de las más exitosas y seguidas del béisbol moderno.

Con más de 50,000 fanáticos en 46 de sus 81 partidos en casa esta temporada y sin bajar nunca de los 40,000, los Dodgers no solo rompen récords de asistencia: confirman por qué se han convertido en un fenómeno de la ciudad.

