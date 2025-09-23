Club América confirma la dura lesión de Dagoberto Espinoza

Las Águilas del Club América se encuentran en medio de una complicada situación luego de confirmarse la lesión del futbolista Dagoberto Espinoza, quien tuvo que abandonar el partido que terminó 2-2 ante los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA como parte de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La información la dio a conocer el euqipo azulcrema a través de un comunicado difundido en sus redes sociales en el que detallaron que luego de someterlo a los exámenes médicos pertinentes, el jugador presenta una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que tendrá que ser operado de manera inmediata y su tiempo de regreso a las canchas tendrá que depender del proceso de rehabilitación que realice.

Guadalupe, Nuevo León, 20 de septiembre de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Rayados del Monterrey y las Águilas del América, realizado en el estadio BBVA. Foto: Imago7/David Arzamendi

“El Club América informa que los exámenes médicos realizados a nuestro jugador Dagoberto Espinoza confirmaron una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, detalló el texto difundido por el equipo.

El acontecimiento ocurrió en el minuto 25 de este encuentro contra Rayados de Monterrey justo cuando disputaba el balón; este hecho generó que el cuerpo médico del equipo lo examinara dentro del terreno de juego y al ver la situación fue sustituido por el mediocampista Kevin Álvarez.

A pesar de las fortalezas que pueda tener el canterano de 21 años para encarar este proceso de rehabilitación, se sabe que este tipo de recuperaciones pueden ser más prolongadas de lo habitual y es posible que se encuentre de baja entre seis a nueves meses; de ser muy tardío podría llegar a estar fuera de acción por un año, por lo que oficialmente queda fuera de la plantilla para lo que resta del torneo Apertura 2025 y sería duda para gran parte del Clausura 2026.

En lo que va de competencia del presente torneo Apertura 2025, Dagoberto Espinoza disputó un total de siete partidos en los que logró marcar un gol para ayudar a los suyos a sumar victorias; asimismo recibió apenas una tarjeta amarilla y cosecha una cuota de arrancar en el XI inicial del 78%.

Se espera que el sustituto oficial de Dagoberto Espinoza en el lateral derecho sea Kevin Álvarez, quien justamente ingresó en esta posición para dicho encuentro y ya llleva un par de años dentro de las Águilas del Club América y fue pieza importante para que el equipo de André Jardine pudiera conquistar el histórico tricampeonato de la Liga MX.

Actualmente el cuadro de Coapa se ubica se ubica en la cuarta posición de la tabla de clasificación con un total de 18 puntos acumulados producto de cinco victorias, tres empates y una derrota, quedando por debajo de la Máquina de Cruz Azul (23 puntos), Rayados de Monterrey (22 puntos) y Diablos Rojos de Toluca (19 puntos).

Palabras de Dagoberto

Luego de conocer si situación el propio futbolista decidió enviar un mensaje de fortaleza para todos sus compañeros y aficionados del Club América a través de su cuenta en la red social Instagram, donde se mostró enfocado en volver lo antes posible.

“Sólo Dios sabe el significado de las cosas, dejaré todo en tus manos señor. Volveremos mejor que nunca”, expresó el jugador con mucho enfoque tras conocer su situación de salud.

