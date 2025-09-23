Sabine Moussier revela cómo enfrenta su enfermedad autoinmune tras el diagnóstico

Sabine Moussier recientemente sostuvo una conversación con Yordi Rosado y mencionó que fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune hace poco. Por ello, la reconocida villana de telenovelas mexicanas contó una gran cantidad de detalles que la afectan y cómo sus días van cambiando debido a que es una afección sin cura.

“Me diagnosticaron hace poquito neuropatía de fibras pequeñas, había buscado y buscado, es una enfermedad autoinmune y, entonces, todo el sistema autónomo… haz de cuenta, tú dices ‘voy a levantar la mano, a cerrar los ojos’, eso no es autónomo, es consciente. Todo lo que hace tu cuerpo mientras yo estoy hablando contigo, mi cerebro está pensando, mi corazón está palpitando, mis pulmones, los intestinos están trabajando, la piel, ¿no? Y todo eso se ve afectado”, le contó a Yordi.

La alemana de 59 años contó que para los especialistas en el área de la salud no fue nada sencillo conocer qué era lo que estaba ocurriendo con ella. Sin embargo, por el momento ha logrado controlar su enfermedad, aunque en ocasiones es inevitable y suele tener erupciones en la piel y fuertes dolores en cualquier parte de su cuerpo que, en ocasiones, son intolerables.

“Fue muy difícil llegar a ese diagnóstico, ahorita lo tengo controlado, de repente si tengo mis brotes y me duele todo el cuerpo, es un dolor terrible. Mira, gracias a Dios no me quitó trabajo… bueno, si me quitó trabajo desde el Lyme y las operaciones de cadera, o sea, como que me fui rompiendo toda después de lo de la alberca”, dijo.

Sabine explicó que siempre ha sido muy responsable con su trabajo, pero eso no quiere decir que no tuvo ningún tipo de malestar que no la afectara, así como los fuertes medicamentos que debía consumir para poder mantenerse estable. Sin embargo, a lo largo, la terminó perjudicando y no tenía empleo, siendo así aún más compleja la situación.

“Aunque yo nunca falté a trabajar, siempre iba, es más, una vez fui con parches de morfina y tal, nunca afectó mi trabajo porque he sido muy constante, pero si indirectamente me afectó, me quedé sin chamba. Me hicieron un tratamiento y se suponía que a las dos semanas vería cambios, yo vi cambios saliendo de ahí”, mencionó.

Sigue leyendo:

· Sabine Moussier se atrevió a explorar el amor con otra mujer

· Sabine Moussier revela abuso de un actor durante una grabación

· Paty Navidad contó que Sabine Moussier le quitó un novio